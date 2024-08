Je to naštěstí jediná paralela s událostmi, které se staly 21. srpna před šestapadesáti lety. Stejně jako dnes, tak i v létě roku 1968, hyzdila tehdejší Dolní a nyní Masarykovo náměstí v Přerově rozestavěná budova - bývalého Okresního stavebního podniku. Studenti u ní shromažďovali podpisy pod protestní petici a sešly se jich tři tisíce. Jeden z mnoha protestů v zemi proti okupaci vojsk Varšavské smlouvy, která měla v Československu na „věčné časy“ umlčet projevy svobody.

Protestní hlasy se po vpádu okupačních vojsk ozývaly z celého Přerova. Týdeník strojíren Přerovský Strojař vydal hned 21. srpna mimořádné číslo, v němž přirovnává okupaci k 15. březnu 1939. Zaměstnanci sepsali rezoluci, v níž požadovali odchod vojsk. Svářeči strojíren si i v těžkých dobách dovolili na úkor okupačních armád žerty. Dobrovolně se přihlásili ke kolaboraci s okupačními jednotkami, kterým chtěli „bez nároku na odměnu, nepřetržitě a na počkání zavařovat hlavně i laufy jejich zbraní“.

V pravé poledne 21. srpna 1968 se ve městě rozezvučely sirény, k nimž se přidaly i klaksony aut. Přerované se tak připojili k výzvě Svazu československých novinářů ke dvouminutové stávce. Vyšlo také mimořádné číslo Nového Přerovska a bylo zajištěno vysílání rozhlasu pomocí vysílače Československé lidové armády.

Stateční Přerované

O invazi spojeneckých vojsk v roce 1968 se obyvatelé dozvěděli 21. srpna v ranních hodinách. Městský národní výbor tehdy prostřednictvím rozhlasu vyzýval občany ke klidu a rozvaze. „Už v průběhu 21. srpna 1968 vyšla vyhláška Městského národního výboru v Přerově o okupaci, ve které byl vyjádřen jednoznačný požadavek na její zastavení a odsun jednotek mimo území Československa. Svá nesouhlasná stanoviska s okupací vydávaly i další orgány a organizace ve městě,“ popsal ředitel Státního okresního archivu v Přerově Jiří Lapáček.

Okupační vojska do Přerova dorazila v pátek 23. srpna. „Jednou z akcí okupační moci bylo například obsazení městského rozhlasu 24. srpna,“ dodal Jiří Lapáček.

Mnozí Přerované projevili i v těžké době velkou statečnost. Například tehdejší předseda Městského národního výboru Karel Rosmus se v zoufalství a panice, která po invazi nastala, zachoval jako hrdina.

„Když se v pátek 23. srpna dostavil do budovy národního výboru podplukovník Smirenko, zastupující okupační jednotky, odmítl mu Karel Rosmus podat ruku. Přednesl před shromážděnými vedoucími pracovníky projev, ve kterém řekl, že okupanti nejsou ve městě vítanými hosty,“ uvedl Jiří Lapáček.

Jednotky okupačních armád se podle dohody podplukovníka Smirenka s Karlem Rosmusem přemístily mimo město, a to do prostoru mezi Kozlovicemi a Grymovem. „Bylo také dohodnuto, že vojáci nepoužijí zbraně proti obyvatelstvu a všechny spory se vyřeší smírnou cestou. Karel Rosmus chtěl předejít podobnému krveprolití, k jakému došlo v Prostějově,“ poznamenal historik.

Okupantům ani vodu

Stejně zásadový postoj zaujali i vojáci na bochořském letišti, kteří se snažili znemožnit ruským letounům přistání vyvezením všech těžkých strojů. „Spontánním vyjádřením odmítavého postoje bylo dodržování hesla Okupantům ani vodu. To samozřejmě vyvolalo ostrou konfrontaci s velitelem tankového pluku, který vyhrožoval, že pokud nedostane vodu on pro svou jednotku, postará se o to, aby nebyla voda v celém Přerově,“ vylíčil.

Přerovské letiště obsadil 23. srpna tankový pluk a přistál zde sovětský letecký pluk s letouny SU-7.

Později tvořila zajišťovací jednotku letiště kolona asi padesáti vozidel, dislokovaných v Lověšicích v prostoru kravína.

Na letišti v Přerově - Bochoři byl v té době dislokován 6. stíhací bombardovací letecký pluk se zabezpečujícími útvary, velitelstvím divize i příslušníky 10. protiradiotechnického oddílu v Želatovských kasárnách.

Podle pamětníků byly na letištní dráhu během invaze umístěny překážky, znemožňující ruským letadlům přistání, u brány stála cisterna, připravená k zapálení. Podobně blokována byla i brána Želatovských kasáren. Vojáci se snažili okupantům znepříjemnit život na všech frontách.

„Rozbalili jsme radiostanice a na vlnách rozhlasu se vysílaly zprávy pro místní obyvatele, zprostředkovávali jsme nejrůznější informace. Nakonec jsme byli nařčeni, že jsme zneužili radiosítě a podali na nás trestní oznámení,“ vzpomněl na dramatické události jeden z pamětníků.

Útvar stíhačů chtěl dokonce po 21. srpnu, když ještě letiště nebylo obsazené, přeletět do Jugoslávie. Protože to ale bylo nebezpečné, z riskantního plánu nakonec sešlo.

Odvaha nevzdat se snadno stála vojáky práci i funkce. Kádrová opatření v době normalizace postihla více jak dvacet procent příslušníků letectva, velitelů a řadových důstojníků. V Přerově byl zvlášť tragický případ sebevraždy kapitána letky Fidlera. O práci přišli i velitelé, kteří byli vyhozeni z letiště a museli vykonávat podřadnou práci.



Prodej potravin do jedné ruky

V srpnových dnech ulice Přerova doslova zaplavily nápisy, transparenty a hesla na podporu ústavních činitelů. Panika z nastalé situace se promítla do typicky českého fenoménu - nakupování. Lidé vzali útokem obchody s potravinami a od 22. srpna byl kvůli tomu zaveden prodej potravin „do jedné ruky“ - byla tedy určena maximální hranice nákupu. Úplný zákaz se vztahoval na alkohol. V restauracích směli nalévat jen pivo a byla zkrácena jejich provozní doba - do 21 hodin.

Začátek normalizace

Dne 27. srpna 1968 byl podepsán takzvaný moskevský protokol o dočasném pobytu sovětských vojsk na našem území. Postupně slábl vliv prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka a jeho vedení a byly organizovány první čistky. Na plénu ÚV KSČ 17. dubna 1969 byl do funkce prvního tajemníka ÚV KSČ zvolen Gustáv Husák.

„Začalo období normalizace, spojené se stranickými čistkami, čistkami v bezpečnostním aparátu a armádě, posléze v odborech a v zájmových organizacích a složkách Národní fronty. Následovala likvidace existujících občanských struktur jako byly Junák, KAN, K-231, Sokol a odstranění reforem ve společnosti,“ uzavřel Jiří Lapáček.