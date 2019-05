Houbařská sezona se pomalu ale jistě rozjíždí i na Přerovsku. Košíky nyní plní hlavně čirůvky májovky, závojenky podtrnky a různé druhy žampionů. Podle předního moravského mykologa Jiřího Polčáka z Přerova deštivé počasí teď houbám přeje a do čtrnácti dnů můžeme očekávat i nástup hřibů dubáků. Nesmí ovšem přijít zase velké sucho s větrným počasím.

Duben hrůza, teď se to rozjelo

„Duben a houby? To byla letos katastrofa, smržů rostlo jako šafránu, postě strašné sucho. Přibližně od desátého května se to ale začalo lepšit a i dál to vypadá slibně,“ věří Jiří Polčák.