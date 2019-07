Šestadvacátý ročník začal v neděli odpoledne jako vždy velkolepě - společným nastudováním pochodu Karola Pádivého, který zahrály pozvané dechové hudby.

Setkání dechových hudeb se v Dřevohosticích konalo už po šestadvacáté. A i když se z původně třídenní akce stala dvoudenní, na kráse jí to neubralo.

„Dechovky jsem před lety zakládal hlavně proto, že tuto hudbu měli rádi moji rodiče a pro starší generaci tehdy v obci zábavy moc nebylo,“ zavzpomínal zakladatel setkání a bývalý dřevohostický starosta Ladislav Sigmund.

V dobách největší slávy podle něj na přehlídku zavítaly i dva tisíce lidí. „I když je dnes formát trochu jiný, je skvělé, že se podařilo zachovat nedělní společný průvod všech souborů a je to tak jako dříve - se vší parádou,“ dodal.

Podle starosty Dřevohostic Petra Dostála se v posledních letech osvědčilo pozvat vždy v sobotu večer zajímavého hosta - klidně i mimo dechovkový žánr.

„Předloni jsme tu měli Chantal Poullain, loni Petru Černockou a letos nás příjemně překvapilo, jak velký byl zájem o Duo Kamélie. I přes nepřízeň počasí dorazilo na koncert pět set lidí, a dokonce se i tančilo. Senioři si rádi zavzpomínali na období estrád v osmdesátých letech a po skončení vystoupení se konala autogramiáda,“ přiblížil.

Nedělní program začal ráno mší svatou v kostele sv. Havla, a po ní následoval promenádní koncert na Náměstí. Odpoledne se u dřevohostického zámku seřadily přítomné soubory - Miločanka z Jižní Moravy, Chabovienka z Horné Súče na Slovensku, a pak také folkorní soubor Hanák Troubky a místní mažoretky Tadomi Dřevohostice.

Na Moravě se vždy hraje skvěle

Společný průvod se vydal od zámku až k pódiu a v jeho čele nesli členové souborů a zástupci městyse dvě vlajky - českou a slovenskou. Festival měl totiž i v tomto roce zahraničního hosta. Během slavnostního zahájení byly za tónů české a slovenské státní hymny vlajky slavnostně vztyčeny.

„Chceme posluchačům nabídnout ochutnávku z různých krajů - jihočeskou dechovku, ale i folklor z Jižní Moravy, Ostravska nebo ze Slovenska. Každá dechovka hraje něco jiného a my jim dokonce říkáme, aby každý zahrál to, co je typické pro jejich region,“ vysvětlil starosta městyse Petr Dostál.

Podle něj se tradici podařilo zachovat i díky podpoře Olomouckého kraje.

„Na Přerovsko doteklo rekordní množství finančních prostředků - ať už do oblasti kultury nebo sportu. V Dřevohosticích jsme finančně podpořili nejen tuto kulturní akci, ale i rekonstrukci místního hřiště,“ doplnil náměstek olomouckého hejtmana a poslanec Petr Vrána, který se slavnostního zahájení zúčastnil.

Atmosféru si pochvalovali návštěvníci, ale i pozvaní hudebníci.

„Na Moravě se nám vždy hraje skvěle a v Dřevohosticích jsme už podruhé. Představíme naši slovenskou tvorbu a lidové písničky z okolí Horné Súče u Trenčína. Zazní ale i některé moravské skladby,“ řekl kapelník Chabovienky Jan Gaži.

Na setkání dechovek dorazila se svým manželem i Jiřina Sojková z Přerova. „Jezdíme sem už více jak deset let. A vždycky nás láká výborný program. Jsou tu mažoretky, hanácké kroje, dechovka i skvělé občerstvení. Je to přesně, jak má být. Večer si lidé můžou i zatancovat,“ řekla spokojeně.