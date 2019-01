Přerovsko - Tradiční zájezd na trase Bouzov - Úsov - Javoříčko nebo prohlídka zoologické zahrady na Svatém Kopečku? Takové školní výlety jsou už dávno minulostí.

V olomouckém lanovém centru Proud | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Dnešní děti ze škol na Přerovsku tráví volný čas na konci roku mnohem aktivněji. V oblibě je třeba návštěva lanového centra a výjimkou není ani prohlídka parlamentu.

Ředitelé škol se také shodují na tom, že rodiče na výletech ani v době ekonomické krize nešetří.

„Výlety jsou pro nás součástí výuky a chceme, aby měly i výchovný ráz. Proto pořádáme pro děti ze šestých a sedmých tříd výlety do lanového centra v Olomouci. Naučí se zde díky sportovním aktivitám spoléhat jeden na druhého, navzájem si pomáhat, věřit si a podržet se. Centrum navštěvují hlavně školy, kde to v kolektivech trochu skřípe a je zapotřebí zmírnit mezi dětmi napětí,“ přiblížila ředitelka Základní školy Trávník v Přerově Marie Mifková.

Výlety do lanového centra si oblíbili i na Základní škole Struhlovsko v Hranicích. „Trávíme výlety raději aktivním způsobem, protože sportování baví děti více než jen pasivní prohlídka památek. Kromě návštěvy lanového centra jezdíme hrát i paintball do nedaleké Stříteže nad Ludinou,“ doplnil ředitel ZŠ Struhlovsko Radomír Macháň.

Některé školy míří koncem roku s dětmi také na oblíbené výlety do přírody. „Jezdíme na různá místa, a to od Brna až po Beskydy. Někdo vyráží do míst v okolí Přerova, jiný zase do Rožnova pod Radhoštěm nebo na Pustevny,“ podotkl také zástupce ředitele Základní školy v ulici Velká Dlážka v Přerově Jaroslav Matěj.

Hranické děti si zase oblíbily ekologické centrum nedaleko Vsetína. „Školním výletům se naši žáci rozhodně nevyhýbají. Dokonce i ti, kteří jsou během roku často nemocní, se najednou zázračně uzdraví. Žáci devátých tříd jedou letos na Jižní Moravu a prohlédnou si Baťův kanál na Zlínsku,“ popsal také ředitel Základní školy Hranická v Přerově Vladimír Peška.

Netradiční výlet čeká letos žáky devátých tříd ze Základní školy Trávník v Přerově. Budou mít totiž možnost navštívit parlament a podívat se i do Senátu. „Výlet je i s průvodcem, aby měli žáci představu, kde zákonodárci sedí, a poznali, jak to v parlamentu chodí,“ informovala ředitelka školy Marie Mifková.

Učitelé se shodují na tom, že rodiče na školních výletech nešetří, a to ani v době ekonomické krize. Většina škol se navíc snaží, aby byly výlety co nejlevnější, a tak volí dopravu vlakem se zvýhodněným jízdným.

„Pokud je o výlety ze strany studentů o něco menší zájem, je to spíše proto, že rodiče využívají možnosti dovolených mimo sezonu, nebo z toho důvodu, že mají studenti sportovních oddílů ve stejném termínu soustředění,“ vysvětlila profesorka přerovského gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy Alena Chmelová.