Investice do nové silnice, která má propojit Lipnickou ulici s Kopaninami přes areál výstaviště, se zadrhla už na únorovém jednání zastupitelstva. Radní tehdy předkládali záměr na směnu pozemků mezi městem a dvěma společnostmi, které v areálu výstaviště podnikají - Emos property a Norsol. Opozice ale upozornila na to, že je směna pro město nevýhodná a materiál nakonec neprošel.

Úplatný převod pozemků nepodpořili na zasedání Rady města politici z hnutí ANO. Proč, to na jednání zastupitelstva vysvětloval přerovský primátor Petr Měřínský (ANO). „Chtěli jsme, aby se obě firmy na stavbě propoje finančně podílely, nebo alespoň poskytly pozemky pro tuto komunikaci zdarma,“ konstatoval primátor.

Hlasy pro i proti

Na propojení Lipnické ulice s Kopaninami novou silnicí čekají nejen řidiči, kteří musejí denně snášet katastrofální dopravní situaci Přerova, ale i zaměstnanci firem v areálu výstaviště. O důležitosti této komunikace pro dopravní obslužnost jsou přesvědčeni i mnozí zastupitelé.

„Přerov bude dopravou ucpaný dlouhé roky, a pokud bychom vybudovali další komunikaci, která odlehčí Velké Dlážce a silnicím kolem OBI, jsem pro, abychom to koupili a silnice se zbudovala,“ vyjádřil svůj názor třeba zastupitel Libor Slováček (Trikolóra).

Radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO) ale upozornil na to, že po dokončení mimoúrovňového křížení v Předmostí už silnice pro Přerov nebude nezbytně nutná.

„Propoj přes výstaviště je zajímavou alternativou k vytížené komunikaci na ulici Velká Dlážka, potažmo Kopaniny. Do finále jde ale stavba mimoúrovňového křížení, které v nejvytíženějším směru z ulice Polní na Olomouc a naopak odvede podstatnou část tranzitní dopravy. Úzké hrdlo v podobě železničního podjezdu bude v podstatě odstraněno, protože bude sloužit jen pro místní dopravu,“ řekl.

Podle něj se od října dopravní situace v této části města změní. „Jsem pro propojení, ale ne za cenu toho, že město vykoupí pozemky a ještě bude propoj financovat,“ zmínil.

Jaký je postoj firem?

Na jednání vystoupili i zástupci obou firem, kteří odmítli výhrady radních o neseriózním jednání.

„Já celou dobu, co podnikám, podnikám korektně a přímo. Jednání byla složitá ve způsobu města jednat naprosto otevřeně. Pro podnikatelský subjekt je to naprosto neochotný partner,“ vyjádřil svůj názor Jan Valter ze společnosti Norsol.

„Investovali jsme do sjezdu částku 12 milionů korun, a to je první etapa propoje. My jsme celou dobu tvrdili, že se chceme podílet na této cestě. Já jako občan - ne jako majitel firmy Emos - si myslím, že ta cesta důležitá je. Proto je to také veřejná komunikace. Proč by ale soukromé subjekty měly tak výrazně přispívat na veřejnou komunikaci?,“ ptal se majitel společnosti Emos Jiří Lupač.

Prodej pozemků nakonec prošel, protože většina zastupitelů podpořila protinávrh radního Michala Záchy (ODS). Na novou komunikaci, která má propojit Lipnickou ulici s Kopaninami přes výstaviště, byla už v prosinci loňského roku vypsána veřejná zakázka.