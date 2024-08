Kolem zatopeného lomu i ve skaliskách nad vodní hladinou se divoce kempuje, pořádají se dlouhé večírky a rozdělává oheň. Přibyly i krádeže v zástavbě obce, naposledy skupinka výtržníků ukradla dřevo ze zahrady.

Problémy byly ve Výklekách i v minulosti. Letos během prázdnin však o víkendech narostly do obřích rozměrů, a stěžují si už i samotní rekreanti.

„To jste vy, kdo dělal kravál až do rána? Občané si stěžovali. Do tří hodin se nedalo spát,“ obrátila se v sobotu odpoledne starostka Výklek Kateřina Jandová na mládež kempující „Na Vyhlídce“, lokalitě nejblíže obci.

Omladina zde měla postavené stany a oheň jí hořel přímo u cedule s platnými zákazy – v celém lomu a okolí je zakázáno stanování, táboření, nocování a rozdělávání ohňů.

Když na to starostka táborníky upozornila, vysmáli se jí. Někteří se sotva drželi na nohou. Nejprve tvrdili, že právě přijeli a s majitelem pozemků jsou domluveni. „Bylo to nouzové přenocování. Už to balíme,“ upřesňoval zhruba třicátník.

Starostka Výklek Kateřina Jandová zdůrazňuje, jaká pravidla v lomu a na přilehlých pozemcích platí. Na místo musí opakovaně vyjíždět policie. | Video: Tauberová Daniela

Podle starostky Výklek, která v sobotu odpoledne obcházela lokality se stany a hořícím ohněm, jsou na ni návštěvníci často sprostí i agresivní. Obecní policii Výkleky nemají, obracejí se na město v sousedství.

„Volala jsem Policii ČR. Jsem ráda, že zrovna mohou přijet. Budou tady do dvaceti minut. Vidíte sama, jak to tady vypadá. Hluk, opilci, oheň, exkrementy všude, a to jsou dole čtyři záchodky. Jak to má obec postihovat?“ kroutila hlavou starostka při pohledu na stanové městečko, ve kterém se vesele popíjelo a vařilo na otevřeným ohněm.

Návštěvníci v tu chvíli nešetřili nadávkami směrem k představitelce obecní samosprávy. Bylo 14:00.

Obec není vlastníkem lomu ani přilehlých pozemků. Vyhlášená lokalita, ráj pro romantiky, má 37 vlastníků. Na celém území však platí vyhláška obce k zajištění veřejného pořádku a ochrany životního prostředí.

Policejní hlídka dorazila na místo za necelou půlhodinu. Přestupcům důrazně připomněla platná pravidla.

Někteří se bránili, že u vjezdu zaplatili vstupné na delší pobyt. „Máme zaplaceno až do pondělí. To v tom tady máte pěkný chaos. Stanovat nemůžu, ale do pondělí zaplatit za auto ano? To předpokládáte, že budu spát v autě na louce, vedle parkoviště, které je už plné,“ zlobil se zhruba čtyřicátník z Přerova.

Další táborníci zase policistům překotně vysvětlovali, že přece odjet nemůžou, protože pili alkohol. Nemohou řídit auto. „Večer se sem zajede znova,“ ukončil diskusi policista.

Pracovnice u vjezdu na parkoviště u lomu ve Výklekách, která vybírala za odstavení vozidel na vymezené ploše, kategoricky odmítla, že by návštěvníky informovala o tom, že zde mohou kempovat. „Naopak. Stojím u cedule se zákazy a ukazuji na ně, pokud se někdo zeptá. Sama kolikrát řeším problémy. Včera večer jsem byla požádat partu cizinců, ať uhasí ‚táborák‘,“ sdělila žena Deníku.

Policejní hlídka v minulém týdnu musela do Výklek vícekrát. Obdržela oznámení o krádeži dřeva ze zahrady. Policisté se podívali k lomu, kde tábořila parta pěti mladých lidí.

„Ukázalo se, že tři z nich se vydali pro dřevo, které odcizili. Celá skupina je podezřelá z přestupku týkajícího se porušení obecně závazné vyhlášky obce – nedovolené stanování a rozdělávání ohně a další tři se budou navíc zodpovídat z přestupku proti majetku," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Podle starostky Výklek jsou nejčastějšími prohřešky porušování nočního klidu, stanování a rozdělávání ohně. „Stačí, aby přeskočila jiskra, a porosty kolem lomu jsou v plamenech. Vloni platil krajem vydaný plošný zákaz, bylo sucho. Já můžu maximálně jít a upozornit je…,“ poznamenala starostka u dalšího nelegálního tábořiště, tentokrát u samotné hrany lomu, kde také mezi kameny hořel oheň.

Divoké dění v lomu už letos zaměstnalo i lékaře. Zranění ale zatím četná ani nijak dramatická nebyla. Jednalo se o jednu otevřenou zlomeninu. „Je to ale zázrak. Lidé nejenže jsou bezohlední, ale sami strašně riskují. S tak malými dětmi, a vidíte tu výšku,“ komentovala starostka mladý pár, který si užíval piknik na dece rozprostřené na kraji skaliska.

Podle místních se ve Výklekách vždycky tábořilo a mládež se zde o prázdninách hojně scházela. „Nebylo to však takové. Lidí je tady stále víc a myslí si, že mohou všechno,“ komentoval dění senior, jenž si zrovna přijel zaplavat na kole ze sousední obce. „V týdnu je tady klid. O víkendech ale děs a hrůza,“ loučil se.

Na příští sezonu plánuje obec změny. Specifikovat opatření zatím starostka nechce. „Musíme tomu dát řád, i když je to vzhledem k počtu vlastníků velice komplikovaná situace,“ uzavřela starostka.

Výkleky lákají rekreanty hlavně na průzračně čistou vodu, která je obklopena obřími skalisky. V provozu je zde občerstvení, ale i půjčovna paddleboardů. Za celodenní parkování letos zaplatí motorizovaní rekreanti ve srovnání s Náklem nebo Poděbrady polovinu, tedy 50 korun.