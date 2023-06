Žebrání v okolí nádraží, ale i u škol nebo v městské památkové zóně zakáže v Přerově nová vyhláška. V pondělí ji schválili radní. Město chce s pomocí nové legislativy vytlačit asociály a bezdomovce z frekventovaných míst, kde obtěžují kolemjdoucí. Obecně závaznou vyhlášku musejí ještě na svém zasedání v září schválit zastupitelé.

Policisté v Přerově provedli zátah na squaty a problémové lokality ve městě, kde se zdržují bezdomovci. Ilustrační foto | Foto: Policie ČR

„Vyhláškou se snažíme bojovat s asociály, kteří se pohybují v okolí nákupních center a znepříjemňují život našim občanům. Žebrání bude zakázáno v okruhu sto metrů od škol, nákupních center, marketů a obchodních domů, ale i na území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma, v prostoru před vlakovým a autobusovým nádražím nebo na křižovatce Škodovy ulice,“ vyjmenoval přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Žebráním ale podle něj není míněno třeba poslední zvonění studentů, nebo vybírání peněz v rámci dobročinných a veřejných sbírek či hudebních produkcí.Přerovští radní vstoupili už před časem do jednání s obchodními řetězci v Přerově, u kterých k problémovým jevům nejčastěji dochází.

„Situace se po řadě opatření částečně zlepšila - pravidelné zátahy na squaty u nádraží provádí republiková i městská policie. Podařilo se třeba zjistit, že v jednom squatu bydlí společně až pětadvacet osob. Pravidelnými návštěvami squatů policie jejich obyvatelům natolik znepříjemnila život, že došlo k mírnému zlepšení,“ dodal primátor.

V některých nákupních centrech dokonce vedoucí nabídli, že nebudou prodávat levná krabicová vína, která jsou pro bezdomovce lákadlem. „Vstoupili jsme také do intenzivních jednání s Českými drahami, které vlastní zchátralé budovy v okolí nádraží. Nemají problém provést demoliční výměry u budov, které obývají squateři,“ upřesnil.

Vstřícný krok pro obyvatele

Demolice by se měla týkat tří objektů - například budovy bývalé pošty u mašinky. Opozice zřejmě novou vyhlášku podpoří. „Je to vstřícný krok vůči obyvatelům Přerova, ale neřeší to podstatu bezdomovectví a sociální jevy, se kterými se město potýká,“ soudí třeba pirátská zastupitelka Lenka Jüngling.

„Nejprve se musíme seznámit s textem vyhlášky, která je důležitá i proto, aby byla Městská policie, která tyto problémové jevy řeší, trochu pevnější v kramflecích. Složitější to podle mě bude s vymahatelností práva,“ míní opoziční zastupitel Jan Horký (SpP).

Městská policie lokality, kde k problémovým jevům dochází, dlouhodobě sleduje. „Nejhorší je situace u Alberta v Denisově ulici, ale i u vlakového a autobusového nádraží. Problémy jsou také u velkého Tesca a nově také v Bayerově ulici, kde bezdomovci poslední dobou posedávají,“ shrnul zástupce ředitele Městské policie v Přerově Miroslav Komínek.