Výcvik ve Strojaři zůstane, město chce ale snížit hluk

Výcvik policie a dalších složek Integrovaného záchranného systému, který probíhá v prostorách bývalého hotelu Strojař, v centru Přerova zůstane. Vedení města neuvažuje, že by po požáru, ke kterému došlo při výcviku hranických vojáků v objektu, ukončilo s policií spolupráci o výpůjčce. Radní ale požadují snížení hluku - obyvatelé ulice Velká Dlážka totiž upozorňovali na to, že se z budovy ozývá střelba a jsou slyšet velké rány. Mnozí lidé měli obavy, co se uvnitř vlastně děje.

Požár v bývalém hotelovém domu Strojař v Přerově zaměstnal několik jednotek hasičů. | Foto: Se souhlasem Magistrátu města Přerova