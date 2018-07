Vycházka po bojišti připomněla slavnou bitvu

Přestože od památné prusko-rakouské bitvy u Tovačova uplynulo více než sto padesát let, stále přitahuje pozornost nadšenců historie. Na vycházku po bojišti se zastávkami u pomníčků obětí se vydali v sobotu členové Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, ale zajímavé informace o detailech bitvy si nenechala ujít ani řada místních.

Prusko-rakouská válka vyvrcholila na začátku července roku 1866 u Hradce Králové a ustupující rakouské vojsko svedlo 15. července boj s nepřáteli ještě mezi Tovačovem a Dubem nad Moravou.

Bitva, k níž tu došlo, byla ústupovou rakouské armády. Rakouské i pruské vojsko při ní utrpělo značné ztráty a podle historiků zůstalo ležet na bojišti za pouhé dvě hodiny pět set vojáků.

Trasa pět kilometrů dlouhé vycházky má několik zastávek.

„První kříž připomíná rakouského důstojníka Roberta Abeleho, který podlehl zraněním v lazaretu v Tovačově. Další zastávky jsou u kříže v Olomoucké ulici, u Bezedného dolu, a pak v polích u pomníčku pruského majora Eduarda von Behra,“ vyjmenoval Jiří Synek z Komitétu pro udržování památek z války roku 1866.

Vycházka končí pietním aktem u ústředního pomníku mezi Tovačovem a Dubem nad Moravou.

„Tento pomník obsahuje vůbec největší počet jmen obětí války. Jedná se o kulturní památku, zapsanou do ústředního seznamu nemovitých památek,“ doplnil Jiří Jemelka z Komitétu pro udržování památek války roku 1866.

Pomníky i hroby jsou v dobrém stavu

Pomníky bitvy u Tovačova se daří udržovat díky finanční pomoci města, jež získalo na část oprav dotaci státu.

„Všechny hroby a pomníky na tovačovském bojišti jsou dnes díky opravám v minulých letech ve velmi dobrém stavu. Letos v červnu jsme je očistili tlakovou vodou, a jakmile bude příznivé počasí, napustíme je hydrofobizačním roztokem, jenž by měl zamezit vnikání vlhkosti do kamene. Uvažujeme, že bychom do dvou let nechali zrestaurovat i pruský pomníček na cholerovém hřbitově,“ řekl organizátor vycházky po bojišti Jiří Synek.

Na území naší republiky se nachází na 1 300 válečných hrobů a památníků, připomínajících tuto událost. Stále se také daří zjišťovat nové poznatky.

„Například letos se nám po 152 letech podařilo zjistit, jak se jmenoval husar, pohřbený u Nového Bydžova, jenž padl 2. července 1866. Snažíme se památky opravovat a obnovovat a každý rok se nám něco podaří,“ zmínil.

Finančně a časově náročný koníček

Na vycházku po bojišti se vydal v uniformě nadporučíka rakouské pěchoty z 8. pěšího regimentu Josef Melichar z Brna. Ten se letos zúčastnil i rekonstrukce slavné bitvy v Hradci Králové.

„Mladých lidí už ale na podobných akcích ubývá, protože je tento koníček nejen finančně, ale i časově hodně náročný,“ zhodnotil.

Komitét pro udržování památek z války roku 1866 slaví letos 130 let od svého vzniku a u při této příležitosti předal symbolickou pamětní stuhu městu a kastelánce tovačovského zámku Květě Zajícové za pomoc při obnově pietních míst.

Ocenění získal i jednasedmdesátiletý Ladislav Novák, jenž se stará o pomník na Skašovské hrázi.

„Jen pokračuji v tradici, protože se o něj staral ještě můj stařeček. Protože jsem pracoval v muzeu a staral se o údržbu památek, snažil jsem se aby bylo upravené i okolí pomníku. Třeba při povodních v roce 1997 zmizel celý pod vodou a byla z něj vidět jen špička,“ vzpomněl.