V rodných Želatovicích na bývalého ministra dopravy a přerovského zastupitele Antonína Prachaře, který v senátních volbách kandidoval jako nezávislý, nezanevřeli. Kdyby o jeho postupu do druhého kola rozhodovali právě tam, má vítězství jisté - v obci totiž získal 47,08%. Druhým nejúspěšnějším politikem je v Želatovicích Petr Vrána (ANO) se 22,33%, zatímco vítězka prvního kola Jitka Seitlová (KDU-ČSL) se zde propadla a získala jen 5,33%. Prachař bodoval i ve „vesnici roku“ Tučíně, kde ho volilo 40,76% lidí.

Seitlová uspěla v obcích na Hranicku

O vítězství senátorky Jitky Seitlové (KDU-ČSL) v prvním kole rozhodly především obce na Hranicku a Odersku, kde je tato politička oblíbená. Největší podporu má v Malhoticích (52,84%), ale i obci Zámrsky (51,94%) a Hustopečích nad Bečvou (51,91%). Více než polovina voličů jí vhodila hlas i v Luboměři pod Strážnou nebo Lipové. Nad 40 procent získala také ve Stříteži nad Ludinou, Ústí, Rouském, Horním Újezdu, Jindřichově, Dolních Těšicích, Polomi nebo Partutovicích.

Vrána vyhrál v Přerově

Kdyby se o vítězi prvního kola senátních voleb rozhodovalo jen v Přerově, má vítězství jisté radní Petr Vrána (ANO), kterého zde podpořilo 23,23% voličů a vítězka prvního kola Jitka Seitlová (KDU-ČSL) skončila až druhá se 17,08%. Třetí nejúspěšnější je v Přerově se 14,46% Tomáš Kocourek (ODS), čtvrtý Antonín Prachař (NK), který získal 11,42%. Petr Vrána zvítězil také ve Věžkách, Vlkoši, Šišmě nebo Sobíškách.

Tomáše Kocourka si oblíbili v Nahošovicích

Lékař záchranky Tomáš Kocourek (ODS) se těší největší popularitě v Nahošovicích, kde mu vhodilo hlas 37,14% voličů. Druhý nejpopulárnější politik je zde Antonín Prachař (NK) s 28,57%. Tomáše Kocourka si oblíbili také v Podolí, kde získal 21,42% a měl stejný počet hlasů jako Jitka Seitlová (KDU-ČSL).

Volit z auta bude možné v Přerově, Olomouci a Šumperku

Voliči v karanténě či izolaci kvůli koronaviru budou mít před druhým kolem senátních voleb, které se uskuteční v pátek 9. a v sobotu 10. října, opět možnost odevzdat lístek z auta. Hlasování proběhne ve středu v době od 7 do 15 hodin, a to na stanovištích v

Přerově (pro volební obvod č.63) a v Olomouci a Šumperku (pro volební obvod č. 66).

Voliči rovněž mohou požádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Přihlásit se musejí nejpozději ve čtvrtek 8. října do 20. hodiny na telefonních číslech 778 461 321, 778 461 322.