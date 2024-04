Areál pivovaru Zubr, zámecká zahrada v Dřevohosticích a letos vůbec poprvé také přerovský park Michalov. Z těchto míst bude během letošní nabité letní sezony dunět muzika nejrůznějších stylů a žánrů. Posluchači se mají rozhodně na co těšit.

Peter Nagy na Zubrfestu v Přerově | Video: DENÍK/ Poláková-Uvírová Petra

Festivalem, který každoročně přiláká do areálu přerovského pivovaru Zubr tisíce návštěvníků, je oblíbený Zubrfest. Kromě pěnivého moku nejrůznějších značek se mohou fanoušci těšit na celou řadu kapel - hrát se bude na hlavní i vedlejší stage.

Termínem, který si mohou lidé zatrhnout v kalendáři, je 29. červen. Brány areálu se otevřou ve 13 hodin.

Vystoupí Škwor či Tata Bojs

„Na Grand stage vystoupí kapely Alkehol, Trouble Gang, Robin Zoot, Tata Bojs a Škwor, na vedlejší stage pak skupiny Milenium, Aby Bylo Yasno, JaPh, Critical Acclaim, Doro, Penzistor a Stará Dobrá Ruční Práce,“ uvedla za organizátory Kateřina Vilímová.

Pivo poteče proudem

Start předprodeje vstupenek je ve čtvrtek

2. května a prodávat

se budou v přerovské prodejně Fontány

u pivovaru nebo on-line.

V doprovodném programu nebudou chybět soutěže s pivní tematikou a tradiční autogramiáda A - týmu HC Zubr Přerov. Na čepu bude nefiltrovaný Zubr Grand přímo z ležáckého sklepa, ze sudů pak poteče ZUBR Gold, Zubr Gradus, Holba Nealko, ochucené nealkoholické pivo Litovel Pomelo a Sládkův Tip.

Na zahradě bude i Olympic

Začátek července je již tradičně spjatý s obřím festivalem Dřevorockfest, který každoročně zaplní zámeckou zahradu v Dřevohosticích. Dřevorockfest se uskuteční 5. července a devatenáctý ročník akce má rozhodně co nabídnout. Areál se otevře v 10 hodin a start produkce je ve 12.30 hodin.

Dřevorockfest nabídl parádní rockovou jízdu. Takto bavil tisíce lidí

„Festival, který ve všech svých ročnících opanoval zámeckou zahradu v Dřevohosticích, je už pojmem, který nemusí nic dokazovat. Sobě ani svým návštěvníkům. Přesto se mu každým rokem podaří posunout o kousek dál a dokázat, že usínání na vavřínech výhledově nehrozí,“ zhodnotili organizátoři.

Na co se mohou fanoušci rockové muziky těšit?

Vstupné je odstupňované

a v první vlně mohli lidé lístky pořídit za 777 korun.

Do konce měsíce dubna pak

za 888 korun a od května

až do zahájení festivalu zaplatí 999 korun.

„Na pódiu se vystřídají známé kapely - Olympic, Krucipüsk, Horkýže Slíže, Arakain, Protheus, Limetall a Bijou Terrier. Koncerty začnou po poledni a hrát se bude až do dvou do rána. Táhneme to stejně jako loni a areál jsme ještě rozšířili o louku. K dispozici bude padesát stánků s občerstvením - od piva až po langoše,“ popsal hlavní organizátor akce Aleš Sigmund.

Podívejte se jak to vypadalo v Dřevohosticích loni:

Zdroj: Deník/Liba Mátlová

Michalov prožije velkou premiéru

Žhavou novinkou letošního festivalového programu na Přerovsku je první ročník Velká Morava festu, který se uskuteční na netradičním místě - na louce u parku Michalov.

Hvězdy českého popu i rockeři

Premiérový festival se koná v sobotu 13. července a jeho hlavními hvězdami jsou Ewa Farna, Michal Hrůza, Janek Ledecký, Pokáč, Anna K. , kapely No Name, 05 a Radeček a Legendy se vrací. Hudba bude znít z louky u parku Michalov od 13 hodin až do nočních hodin.

Tisíc podpisů proti megakoncertu. Petičníci chtějí chránit ptáky v Michalově

Podle organizátorů jsou součástí festivalu i autogramiády se všemi interprety. „Pitný režim a velkokapacitní stany bude zajišťovat pivovar Zubr, v areálu budou desítky stánků s občerstvením a komerčním zbožím. Zázemí pro takovou akci by mělo být dostatečné,“ shrnul ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslav Macíček s tím, že parkování bude zajištěno v blízkosti areálu.