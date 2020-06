„Portréty pánů ze Žerotína jsou tak monumentální, že do vstupních místností zámku, ve kterém měl tento panovnický rod své sídlo, určitě patří,“ soudí ředitel Muzea Komenského v Přerově Radim Himmler. Není to ale jediná novinka.

Během rekonstrukce, kterou zaplatilo město z reinvestovaných prostředků z nájmu, prošly úpravou dvě místnosti v přízemí zámku.

„Obměnili jsme inventář, který už byl poměrně zastaralý a omšelý. Přibyly moderní vitríny, počítačové vybavení, nově rozvedená je elektřina, řízení elektronického zabezpečení i kamerového systému,“ vyjmenoval. Zadní místnost slouží ke dvěma účelům - jako zázemí pro průvodce a šatna pro školáky, kteří přicházejí na edukační programy.

Muzeum podobné reprezentativní prostory už dlouho potřebovalo.

„Na výstavy k nám zamíří 20 až 25 tisíc lidí ročně. O víkendech navíc sloužíme i jako informační centrum pro návštěvníky, kteří přijedou do města,“ vysvětlil ředitel.

Modernizace za 1,2 milionu

Modernizace přišla město na 1 milion 200 tisíc korun. „Měli jsme s touto akcí problémy, protože jsme ji několikrát soutěžili, a když se to konečně povedlo, odstoupil zhotovitel od smlouvy. Jsem tedy rád, že se dobrá věc podařila a komunikační centrum bude sloužit návštěvníkům,“ zmínil přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Koronavirová krize se pro hladký průběh stavebních prací stala spíše výhodou.

„Byli jsme rádi, že revitalizace spadla do té nešťastné doby, protože byl zámek uzavřený a návštěvnický provoz rekonstrukce nijak neohrozila. V období, kdy do muzea přichází ve velkém školy, by to bylo technicky náročné zajistit - i z důvodu bezpečnosti,“ vysvětlila vedoucí výstavního a programového oddělení Kristina Sehnálková.

Muzeum se snaží ztrátu dní, kdy bylo zavřené, vynahradit tím, že má otevřeno od pondělí do neděle.

„Podařilo se nám o měsíc prodloužit výstavu Nevěsty z jiných světů, Cizinky v nás, takže potrvá až do 26. července. Pro návštěvníky jsme připravili také malý bonus – dvě výstavy - školních obrazů Zdeňka Buriana a Nevěsty z jiných světů si mohou zájemci v určených časech projít i s kurátory,“ uzavřela.