„Hranice jsou jedním z míst, kde by měly vysokorychlostní vlaky zastavovat - ne ty hlavní mezinárodní expresy, ale nižší úrovně. Zkrácení doby cestování bude výrazné - cesta z Hranic do Ostravy potrvá 18 minut, stejně jako z Hranic do Olomouce. Vlaky na nové trati pojedou rychlostí 320 kilometrů v hodině,“ přiblížil Marek Pinkava, projektový manažer, který má na starosti přípravu vysokorychlostní trati Praha - Brno - Ostrava.

Správa železnic na veřejném projednávání, které si nenechaly ujít desítky lidí, představila čtyři navržené varianty.

„Úsek, který připravujeme, začíná v Prosenicích a končí ve stanici Ostrava - Svinov. Projektanti se snažili, aby trasa kopírovala něco, co už v území je a minimalizoval se tak dopad na krajinu. Od Prosenic po Drahotuše je snaha kopírovat stávající železniční trať, od Hranic po Studénku naopak využíváme existenci dálnice - takže trasa má souběh s ní. Od Studénky dál trasa opět probíhá v souběhu s dnešní železnicí - vznikne tam čtyřkolejní úsek, který vysokorychlostní vlaky dovede do centra Ostravy,“ vysvětlil.

Kvůli rychlodráze může rodina v Drahotuších přijít o dům

Stěhování nádraží

Do projektu by mohla být zahrnuta i rekonstrukce železniční stanice v Hranicích.

„Dnes je výpravní budova poměrně daleko od města a autobusového nádraží. Projektanti se tedy snažili přestavbu navrhnout tak, aby byl prostor pro cestující posunutý směrem k městu. Nová budova a nástupiště by mohly být zhruba na úrovni, kde je dnes autobusové nádraží, takže by to vytvářelo jeden dopravní uzel. Tuto variantu budeme doporučovat ministerstvu dopravy,“ řekl.

Technické řešení území v prostoru mezi obcí Klokočí a Drahotušemi počítá se čtyřmi variantami.

První vycházela z toho, že povede územím kanál Dunaj - Odra - Labe a nyní už je ze hry. Zatímco varianta 2 by neznamenala zásah do zastavěné části, finančně výhodnější a levnější varianta 3 s ním naopak počítá.

„Pro variantu 3 je charakteristické vedení vysokorychlostní trati o 10 až 15 metrů výše a mysleli jsme si, že je optimální. Pak ale přišla petice od místních a hlavní námitka směřovala k tomu, že koridor přisunujeme až příliš k dnešní zástavbě. S projektanty jsme řešili, co by se s tím dalo udělat, a výsledkem je varianta číslo 4, která trasu posouvá. Toto řešení se propisuje hodně daleko. Není to jen o Drahotuších a Klokočí, ale i o Velké a prostoru mezi Hranicemi a Velkou,“ zmínil Marek Pinkava.

V Drahotuších odmítají trasu vysokorychlostní trati. Ve hře jsou dvě varianty

Dočkáme se kompenzací?

Obyvatelé Drahotuší, kteří přišli na veřejné projednávání, upozornili, že stavba život v této místní části v každém případě zhorší.

„Dočkáme se nějaké kompenzace za to, že tudy vysokorychlostní trať povede?,“ ptal se třeba Michal Hostaša z Drahotuší. Lidi zajímal i dopad stavby na dopravu.

„Jak jsou řešeny obslužné komunikace při této stavbě? Místo dobře znám, takže vím, že je problém se na stavbu dostat. Dopad na nás tedy může být ještě daleko horší,“ namítal jiný z místních. Projektanti ale obyvatele uklidňovali. „Stavba vysokorychlostní trati má oproti modernizacím běžných tratí jednu výhodu - staví se na zelené louce. Tím, jak se postupně vytvářejí zářezy a náspy, vytváří to pás v území, po kterém bude staveništní doprava jezdit,“ odpověděl Marek Pinkava.

Poslední varianta: domy zůstanou

Předsedkyně osadního výboru v Drahotuších Vlasta Zapatová si cení toho, že se Správa železnic námitkami obyvatel zabývala.

„Poslední variantu jsme viděli poprvé a myslím, že je asi nejvýhodnější, protože se nebudou bourat domy. Jsme rádi, že s tím vůbec někdo zabýval a snažil se najít takovou variantu, aby se to posunulo dál od domů a v obci se dalo žít. Finančně je to stejné, hlukové limity jsou výhodnější a domy zůstanou - tak věřím, že tuto variantu vyberou,“ řekla.

Stejně to vnímá i hranický starosta Daniel Vitonský.

„Projektanti udělali maximum možného, co v tom území lze udělat, aby vyšli vstříc požadavkům občanů Drahotuší. Také posunutí hranického nádraží blíže do města by pomohlo. Každý, kdo na nádraží přijede, vidí, jak neutěšený ten stav je. Vinu ale nenese město, protože budova není naše,“ konstatoval.

Mnozí obyvatelé Drahotuší vnímají stavbu vysokorychlostní trati jako významný zásah do krajiny.

„Všechno má své pro a proti. Já to beru tak, že je to prostě nutné. Líbí se mi předkládaná varianta číslo čtyři, kde je stavba nižší a lépe splyne s krajinou. Bohužel moc prostoru, kudy trať může vést, není,“ míní třeba Tomáš Terk.

K Jezernickým viaduktům postaví cyklostezku, vedle pak rychlotrať

Někteří odcházeli zklamaní

Na jednání přišel i osmnáctiletý Michal Částečka z Klokočí.

„Dnes byla schůzka i u nás v Klokočí, ale mě zajímal názor lidí z Drahotuší, proto jsem tady. Mně se zamlouvá nová varianta číslo čtyři, která se odkloní od domů dál. Prezentace se mi líbila, byla srozumitelná a dozvěděli jsme se nové informace. Třeba to, že se počítá se stavbou nové silnice kolem Velké, která by sloužila k zásobování staveniště z lomu Hrabůvka. Tato cesta by pak byla dále využívaná jako obchvat Velké, což si myslím, že je zajímavé sdělení,“ zhodnotil Michal Částečka.

Někteří ale neskrývali ze čtvrteční prezentace zklamání a z jednání odcházeli předčasně.

„Celkem mě to zklamalo. Myslel jsem si, že se už přikloníme k nějaké variantě, ale zatím se tu diskutuje o další,“ zhodnotil Jaroslav Žur.

„Přišli jsme spíše ze zvědavosti, abychom věděli, co a jak. Výběr nejvhodnější varianty bych asi nechala na odbornících,“ míní Jitka Harcovová.