Do akce se zapojily organizace, které se věnují postiženým lidem, ve spolupráci s magistrátem. Handicapovaní vyjeli v doprovodu svých asistentů od budovy magistrátu ve Smetanově ulici a vyzkoušeli si, jaké překážky je čekají na cestě do vybraných lékáren, na polikliniku, ale i Finanční úřad nebo na soud. Zastávek bylo celkem dvanáct.

„Trasu akce Projedeme město s vozíčkářem připravila pracovní skupina komunitního plánování pro osoby se zdravotním postižením a pro první ročník jsme zvolili kratší okruh - chtěli jsme navštívit lékárny, zdravotní střediska a podívat se i do kina, na soud nebo finanční úřad. V dalších ročnících budeme přidávat další cíle a zjišťovat jejich dostupnost,“ řekla Marcela Porvazníková z Centra pro komunitní práci, které akci uspořádalo.

Magistrát i kino prošlo

Budova magistrátu ve Smetanově ulici ve zkoušce bezbariérovosti obstála.

„Máme bezbariérový výtah i sociální zařízení. Navštívíme ale i objekty, které nejsou v majetku města, abychom posoudili, jak jsou přístupné. Věříme, že majitelé polikliniky nebo lékáren, což jsou instituce, které vozíčkáři nejvíce potřebují, udělají maximum pro to, aby jim vyšli vstříc,“ řekla Romana Pospíšilová, vedoucí odboru školství a sociálních věcí přerovského magistrátu.

Vozíčkáři se zastavili i u budovy Finančního úřadu v Přerově, kde je osobně přivítala ředitelka. Přístup do objektu je podle ní snadný díky výtahu, který ale momentálně prochází rekonstrukcí.

Také do kina Hvězda se handicapovaní dostanou, stejně jako do lékáren na náměstí Přerovského povstání nebo v Čechově ulici. Největším problémem nebyl ani tak přístup do objektů, jako spíše stav chodníků a hustá doprava.

Nejtěžší úsek

Za jednoznačně nejobtížnější úsek označili asistenti vozíčkářů okolí nákupní galerie, které je rozkopané kvůli stavební činnosti.

„Nedokážu si představit, jak by se vozíčkáři dostali bez cizí pomoci třeba přes dřevěný můstek u galerie. Projet městem s vozíkem je fyzicky docela náročné, a to nejsem nijak slabý,“ zhodnotil Petr Konečný, asistent z Centra pro duševní zdraví.

„Finanční úřad je sice brán jako bezbariérový, ale i tam se dá zadrhnout kolečkem. Přístup do některých institucí je hodně náročný, protože nebývají jasně označené,“ dodal.

Stejně to vnímá i Hana Ryšánková z denního stacionáře Spolusetkávání.

„Jen po cestě z Kosmákovy ulice je spousta úskalí. Jeden chodník je s nájezdem, druhý bez nájezdu. Naštěstí jedu s Dušanem, který mi v nerovném terénu dost pomáhá,“ řekla.

Na obtížný průjezd ulicemi Přerova si postěžovala také Renata Chmelařová, osobní asistentka ze sdružení Alfa Handicap.

„Je strašně těžké městem projet, protože je úplně rozkopané. Některý řidič na přechodu zastaví, jiný zase ne. Složité je to hlavně u galerie, ale i pivovaru,“ shrnula.