Voliči z některých okrsků v Přerově zamíří k urnám jinam

Už v pátek 20. října úderem druhé hodiny odpoledne se otevřou volební místnosti a lidé budou moci vhodit svůj hlas kandidátům do Poslanecké sněmovny. V Přerově se bude volit jako obvykle v jednapadesáti okrscích, některé z nich ale občané nenajdou na tradičních místech.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

„Změna se dotkne okrsku číslo 12, který v minulosti sídlil v budově Střední živnostenské školy v Palackého ulici, a pak také okrsku číslo 13 a 14. Ten se dříve nacházel v prostorách Obchodní akademie. Tyto tři okrsky se přesunou do budovy Základní školy B. Němcové v Přerově,“ uvedl Pavel Šlesinger, vedoucí oddělení spisové služby a voleb magistrátu.

Také voliči, kteří byli zvyklí vhodit svůj hlas do urny v prostorách budovy Gymnázia Jakuba Škody, najdou tentokrát zavřené dveře.

„Tento okrsek číslo 27, kam chodí volit lidé z ulic Čechova, Husova, náměstí Svobody, Škodova a Havlíčkova, se přemístí do budovy magistrátu ve Smetanově ulici 7,“ upřesnil.

Důvodem těchto změn je, že volby dříve probíhaly v budovách, které patří kraji.

„Přesunuli jsme je do objektů, jež jsou v majetku města, což je pro nás jednodušší při zajišťování příprav,“ vysvětlil. U zbývajících okrsků nedošlo k žádným změnám.

S přenosnou urnou

Staří a nemocní lidé mají možnost obrátit se na členy okrskových komisí, aby je navštívili v domácnostech s přenosnou urnou, pokud jim jejich zdravotní stav neumožňuje dostavit se k volbám.

„Občané to mohou nahlásit v průběhu voleb buď na magistrát, nebo se obrátit přímo na členy komisí v okrsku, pod který spadají,“ zmínil.

Občanka narychlo

V budově magistrátu na náměstí T. G. Masaryka v Přerově, kde se vyřizují občanské průkazy, bude během obou volebních dnů nepřetržitá služba. Pokud tedy někdo na poslední chvíli zjistí, že má propadlou občanku, může si v pátek 20. října v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin vyřídit novou.

„Služba je zajištěna pro případ, že by občan potřeboval k uplatnění svého volebního práva vystavit občanský průkaz bez strojově čitelných údajů. Za jeho vystavení se neplatí správní poplatek a je potřeba doložit dva kusy fotografií, odpovídající současné podobě občana. Lidé na místě předloží neplatný průkaz a v případě jeho ztráty jsou povinni prokázat totožnost buď rodným listem, nebo řidičským průkazem,“ vysvětlil Pavel Šlesinger.

Aby nepromarnili svůj hlas ti, kteří v Přerově nemají trvalý pobyt, mohou si vyřídit voličský průkaz.

„Písemně tak mohli učinit do pátku, teď už mohou žádat jen osobně, a to do 18. října, čtyř hodin odpoledne,“ podotkl. Například pacienti nemocnic se měli možnost do 13. října nahlásit do takzvaného zvláštního seznamu voličů.

Přípravy finišují

Přípravy na dvoudenní volební klání v těchto dnech finišují.

„Nejvíce práce jsme měli minulý týden. Teď tiskneme seznamy voličů a v pátek od 12 hodin začneme chystat místnosti tak, aby mohly volby přesně ve 14 hodin vypuknout,“ řekl.

Místnosti se otevřou v pátek 20. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin.

Odhad je, že budou výsledky sečteny nejpozději do sedmi hodin večer.

„Protože mohou lidé uplatnit preferenční hlasy, může trvat sčítání o něco déle. Na druhou stranu ale nejsou zdvojené volby, například se senátními, takže by to mohlo jít docela rychle,“ odhaduje.