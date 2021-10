Voliče na Přerovsku naopak příliš nepřesvědčili favorizovaní Piráti a Starostové, kteří skončili až čtvrtí a svůj hlas jim vhodilo pouze 10,14% lidí.

Naprostým fiaskem skončily volby pro komunisty a sociální demokracii - obě strany se potácejí pod hranicí pěti procent.

Hnutí ANO vyhrálo volby ve všech městech na Přerovsku - největší zisk má v Tovačově (36,08%), v Kojetíně (35,07%) a Přerově (33,52%), o něco horší výsledek je pak v Hranicích a Lipníku (kolem 29%).

Lídr přerovského hnutí ANO a čtyřka na krajské kandidátce Petr Vrána je s výsledkem spokojený. Křeslo v Poslanecké sněmovně získá.

„Chtěl bych poděkovat všem voličům za podporu. Oceňuji nadprůměrnou účast voličů, kteří se i přesto, že je pěkný víkend, rozhodli k volbám jít. To, že hnutí ANO na Přerovsku zaznamenalo slušný výsledek, beru i jako ocenění naší práce v posledních čtyřech letech. Může se do toho promítat i názor lidí na práci komunálních politiků a vnímám to jako další impuls,“ komentoval výsledek Petr Vrána.

A jak hodnotí úspěch koalice SPOLU a debakl tradičních levicových stran?

„Výsledek SPOLU mě překvapil, hlavně to napínavé finále. Propad komunistů jsem trochu očekával, u sociální demokracie mě to trochu mrzí, protože je to tradiční levicová strana, která teď zažívá velký pád,“ zhodnotil Vrána.

Koalice SPOLU skončila ve všech městech na Přerovsku na druhém místě - nejlepší výsledek měla v Hranicích (24,54%), nejhorší v Kojetíně (20,16%). V Přerově jí vhodilo hlas 23,06% lidí.

„Fakt, že se nám v cílové rovince podařilo předběhnout hnutí ANO, považuji za skvělý výsledek. Těší mě také výsledek v Olomouckém kraji, díky kterému máme čtyři poslance – z toho jsou tři z KDU-ČSL,“ řekl lídr koalice Spolu v Olomouckém kraji Marian Jurečka, který opět usedne v Poslanecké sněmovně.

„Za jedno z pozitiv těchto voleb považuje Jurečka i fakt, že se po jednatřiceti letech nedostanou do Sněmovny komunisté. „Chtěl bych moc poděkovat voličům, že nám dali takovou důvěru a budeme se snažit, abychom je nezklamali,“ řekl.

Okamurovci nejvíc bodovali v Kojetíně

Slušný výsledek zaznamenalo na Přerovsku hnutí SPD Tomia Okamury, které je třetí se 13,80%. Největší podporu má v Kojetíně, kde mu dalo hlas 15,26% voličů a v Lipníku se ziskem 14,82%. V Přerově vhodilo SPD hlas 14,01%.

„Výsledky voleb mě potěšily, a kdyby nebyly ty slepence, byly by ještě lepší. Reálně jsme druhá nejsilnější strana na okrese. Tyto volby jsou pro nás přípravou na ty komunální, protože ve městě máme rozhodně co řešit,“ řekl Dan Chromec z Přerovska, který byl trojkou na krajské kandidátce SPD.

„V regionu bychom se chtěli věnovat hlavně otázce bezpečnosti a naplňovat náš program,“ dodal.

Čtvrtí Piráti a STAN nejsou výsledkem na Přerovsku zklamaní, i když získali pouze 10,14%.

„Především děkuji všem voličům, kteří nám dali důvěru. Výsledek je v našem regionu konstantní, přece jen na Moravě je koalice SPOLU silnější. Úspěch hnutí ANO přičítám tomu, že je pravděpodobné, že se voliči ČSSD a KSČM přelili do tohoto hnutí, protože dokáže témata, která prosadila ČSSD, vydávat za své,“ řekl Jaromír Horký, čtyřka na krajské kandidátce Pirátů a STAN.