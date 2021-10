Hnutí ANO vedené exhejtmanem Ladislavem Oklešťkem si tentokrát v Olomouckém kraji ukrojilo 29,8% hlasů, koalice SPOLU s lídrem Marianem Jurečkou přesvědčila v regionu 24,5% voličů.

Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR 2021 v Olomouckém kraji



ANO 29,8%

SPOLU 24,5%

Pir+STAN 12,3%

SPD 12,2%

Přísaha 4,7%

ČSSD 4,5%

KSČM 4 %

TSS 3%





„Voličům patří velké poděkování, že přišli k volbám. Účast byla dobrá,“ reagoval v průběhu sčítání hlasů krajský lídr ANO Ladislav Okleštěk.

S narůstajícím počtem sečtených hlasů se náskok mezi ANO před SPOLU stále snižoval. Na celostátní, ale i krajské úrovni.

„Fakt, že se nám v cílové rovince podařilo předběhnout hnutí ANO, považuji za skvělý výsledek. Znamenalo by to, že jsme vyhráli volby a máme možnost vytvořit většinovou koaliční vládu tak, jak jsme si předsevzali," komentoval republikové volební vítězství krajský lídr SPOLU Marian Jurečka.

"Těší mě také výsledek v Olomouckém kraji, díky kterému máme čtyři poslance – z toho jsou tři z KDU-ČSL,“ řekl.

Za jedno z pozitiv těchto voleb považuje Jurečka i fakt, že po jednatřiceti letech se nedostanou do Sněmovny komunisté. „Chtěl bych moc poděkovat voličům, že nám dali takovou důvěru a budeme se snažit, abychom je nezklamali,“ řekl.

O třetí místo v kraji sváděla těsný souboj koalice Pirátů a Starostů s SPD. Úspěšnější byl nakonec o pár stovek hlasů PirSTAN se ziskem 12,3%.

Z počátečního průběžného výsledku PirSTANu lídr koalice Tomáš Müller (STAN) ale nadšený nebyl.

„Mohlo to být určitě lepší. Věřím ale, že to půjde nahoru a dostaneme se na lepší čísla,“ komentoval pro Olomoucký deník jedenáctiprocentní zisk po sečtení zhruba třetiny okrsků. „Jaký výsledek v Olomouckém kraji bych si přál pro naši koalici? Dvacet procent,“ uvedl.

Výsledky parlamentních voleb 2021 v Olomouckém krajiZdroj: DENÍK/Jan Lakomý

Konec tradiční levice

Těsně pod pětiprocentní hranicí jsou i v Olomouckém kraji, bývalé baště tradiční levice, komunisté i sociální demokracie.

ČSSD se tak v regionu nepodařilo obhájit ani jediný poslanecký mandát z minulých voleb.

„Doufejme, že druhá polovina bude pro nás příznivější,“ reagoval na průběh sčítání lídr kandidátky Ladislav Hynek. „Když už se to nepodaří pro Olomoucký kraj, chtěl bych, aby sociální demokracie nevypadla ze Sněmovny. To by bylo moc špatně,“ dodal.

Průběžné volební výsledky zatím nepotěšily ani lídra komunistů v kraji Ludvíka Šuldu.

„Musím konstatovat, že volební výsledek je takový, jaký zatím je. Nedosáhli jsme pěti procent a nevypadá to, že se přes pět procent dostaneme. Voliči ´ocenili´ práci našeho poslaneckého klubu a vedení strany. Nezbude nám než ukázat občanům, že KSČM má i nadále své platné místo na politické mapě České republiky a v příštích volbách do parlamentu se do ní opět dostat,“ řekl krátce po šestnácté hodině Ludvík Šulda.

SPD útočí na bronz

SPD si v kraji ukrojilo největší kus z koláče v okresech Prostějov, Jeseník a Přerov. Tam získalo poporu okolo 14% hlasujících.

„Průběžné výsledky voleb na Přerovsku vnímám veskrze pozitivně, a kdyby nebyly ty slepence, byly by ještě lepší. Reálně jsme druhá nejsilnější strana na okrese. Tyto volby jsou pro nás přípravou na ty komunální, protože ve městě máme rozhodně co řešit,“ řekl Dan Chromec z Přerovska, který je trojkou na krajské kandidátce SPD.

Výsledky 2017

Před čtyřmi lety v Olomouckém kraji vyhrálo hnutí ANO, které tehdy získalo 31,39 procent. Na druhém místě byla SPD s 13,54 procenty.

Občanská demokratická strana obsadila třetí místo s 8,92 procenty, následovala KSČM s 8,78 procenty, Piráti s 8,49 procenty a KDU-ČSL s 8,26 procenty. Voliči v Olomouckém kraji odevzdali celkem 305 639 platných hlasů. Volební účast dosáhla 59,77 procent.