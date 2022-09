Už v pondělí 26. září se uskuteční v obci setkání občanů, na kterém mají být představeni kandidáti do nadcházejících komunálních voleb. Ty by se měly uskutečnit v prosinci.

„Je mi to líto, je to špatné. Na každé obci by měly volby být a mrzí mě, že se kandidátka nesestavila. Já sama bych už kandidovat asi nemohla, kvůli věku,“ posteskla si jedna z místních Jana Zatloukalová. Že by vesnice neměla být bez starosty, jsou přesvědčeni i jiní z místních.

„Levnější chleba nebude a o popelnice je postarané. Starosta by ale na vesnici být měl. Nebyli jsme spokojeni s tím, co tady bylo dříve. Nedělo se tu nic, byla to mrtvá dědina. Dříve se dělávalo kácení máje, guláše, dětský den a poslední dva roky tady všechno utichlo,“ zhodnotil pan Pavel, který v Líšné žije.

„Teď to bude rozhodně krok k lepšímu, vždyť se ani nemáme kde potkávat, jen na ulici. Asi deset let tu není hospoda, obchod je otevřený jen asi půl hodiny ráno,“ dodala další z místních, paní Jana.

Po komunálních volbách bude obec řídit dočasný správce vybraný ministerstvem vnitra. Podle dnes již bývalé starostky Líšné by se měly náhradní volby uskutečnit v prosincovém termínu.

V těchto dnech se v obci s třemi sty obyvateli formuje sdružení občanů, které se rozhodlo sestavit kandidátku. Hledá ale někoho, kdo by vykonával funkci starosty.

„V pondělí 26. září v 18 hodin se v areálu Trávníky uskuteční setkání občanů, kde se lidé dozvědí všechny potřebné informace. Máme sestavenou kandidátku a teď sháníme někoho, kdo je ochotný dělat starostu,“ informoval jeden z kandidátů do nového obecního zastupitelstva Michal Šamárek.