ODS je po krajských volbách v Olomouci klíčovým hráčem. Uchází se o ni vítězné ANO, s nímž je ODS a ČSSD ve stávající krajské vládě. I v krajských volbách druzí a třetí na pásce, a to uskupení Piráti a Starostové ruku v ruce s koalicí Spojenci (KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených, ProOlomouc).

„ODS je pro nás první volba. Nyní čekáme,“ sdělil volební lídr kandidátky Piráti a Starostové Josef Suchánek.

„Také se samozřejmě pokoušíme zjišťovat informace, jak je to reálné a zajímá nás, jestli si je ODS vědoma případných důsledků na celostátní politiku, na dohody o příštích možných postupech v rámci parlamentních voleb v příštím roce,“ dodal.

S ODS by toto uskupení a Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj dali dohromady 32 zastupitelů z 55. Obešli by tím ANO, jehož výsledek v Olomouckém kraji byl druhý nejlepší, po Moravskoslezském kraji.

Trojkoalice s SPD?

ODS se ale také může vydat staronovou cestou a pokračovat ve vládě s vítězným hnutím ANO, bez ČSSD, která ve volbách propadla a nemá ani jednoho zastupitele. V úvahu připadá spojení s SPD – dají dohromady 30 zastupitelů. Přímou spolupráci, vznik trojkoalice, lídr ODS Dalibor Horák odmítá. Možný je ale také vznik menšinové vlády ANO a ODS s podporou SPD z opozičních lavic.

Třetím do vlády s ANO a ODS by také mohli být Piráti a Starostové. Ti však vyjednávají o podobě krajské vlády v souladu se Spojenci.

Před regionální radou nechtěl lídr kandidátky ODS a současný náměstek hejtmana komentovat možné koalice a pravděpodobnost té které varianty z pohledu preferencí ze strany ODS.

„Zítra seznámíme kolegy z ODS s představami politických subjektů, se kterými jsme jednali o povolebním uspořádání,“ sdělil v pondělí dopoledne Deníku.

Jediná jistota? Bez komunistů

Podle krajského šéfa ODS Michala Záchy je variant několik a ODS si je chce projednat.

„Jakmile se dohodneme, vyjdou čtyři lidé z vyjednávacího týmu, a půjdou zase do terénu, pokud bude o čem jednat,“ uvedl Zácha.

Jestli dojde na hlasování, nechtěl předjímat. „Třeba to bude naprosto jednoduché. Uvidíme na základě diskuse,“ dodal.

Zároveň potvrdil, že je ve spojení s předsedou ODS Petrem Fialou, který se zajímá o povolební situaci v Olomouci. „Jediné pravidlo, které sahá do hluboké historie, je to, že kdybychom šli do koalice s KSČM, bude nám zrušena buňka,“ připomněl Zácha stranické usnesení z roku 2006.