Je to jedna z možností, jak mohou lidé ovlivnit život v místní části, ve které žijí. Jenže Přerovany z periferií příliš neláká.

Volby kandidátů do výborů místních částí v Přerově | Foto: Vojtěch Podušel

Obyvatelé Předmostí, Vinar, ale i Kozlovic nebo Dluhonic mohli v pátek vhodit svůj hlas kandidátům, kteří budou v příštích čtyřech letech hájit jejich zájmy.

Volby do místních výborů stejně jako před čtyřmi lety příliš netáhly.

Například do budovy staré školy v Předmostí, kde se volili kandidáti místních výborů dvou částí - Předmostí a Popovic, přišlo v pátek po deváté hodině ráno jen několik odvážlivců.

„Těch, kteří se o dění v místní části zajímají, je čím dál méně. Například u nás v Popovicích žije spousta mladých, kteří se těžko zapojují, a staří lidé mají zase problémy se zdravím. Před čtyřmi lety přišlo k volbám asi 80 lidí ze 170 - a teď to bude ještě méně,“ odhaduje Vladimír Röss, jeden z členů komise.

Občané každé místní části vybírali ze seznamu navržených kandidátů pět jmen. Uchazeči, kteří získají nejvíce hlasů, budou svou místní část po dobu čtyř let zastupovat.

„Definitivní slovo ale budou mít teprve zastupitelé, kteří o jménech rozhodnou na svém zasedání 25. února,“ vysvětlil Zdeněk Daněk, který má volby na starosti.

Největší zájem v Předmostí a Dluhonicích

Zájem občanů pracovat pro blaho své místní části je podle něj menší, než při volbách v roce 2015.

„Tehdy jsme měli 124 zájemců, zatímco teď jich máme jen 100. Většina částí nominovala kolem sedmi, osmi lidí. Největší zájem o práci v místním výboru je v Předmostí a Dluhonicích, odkud přišlo shodně dvanáct jmen,“ upřesnil.

Své zástupce vybírali celý den lidé v Předmostí, Lověšicích, Kozlovicích, Dluhonicích, Újezdci, Čekyni, Henčlově, Lýskách, Popovicích, Vinarech, Žeravicích a Penčicích.

Systém hlasování je jednoduchý a ničím se neliší od předešlých voleb.

„Po příchodu do volební místnosti předloží každý volič z místní části, starší osmnácti let, občanský průkaz - a pak obdrží hlasovací lístek, na kterém označí jedno až pět jmen. Následně vhodí lístek do urny,“ nastínil Zdeněk Daněk.

Výsledky v sobotu

Po uzavření místností dojde na sčítání hlasů - a v případě rovnosti hlasů proběhne na magistrátu losování.

„Výsledky budou zveřejněny v sobotu 2. února ve vývěsních skříňkách, ale i na webu města,“ doplnil.

V pondělí 25. února dostanou jména všech nominovaných na stůl zastupitelé, kteří budou mít konečné slovo.

Zastupitelé, kteří vzešli z říjnových komunálních voleb, zřídili na sklonku loňského roku Výbor pro místní části, v němž budou jednotlivé místní části zastoupeny - a stanou se tak jakousi „prodlouženou rukou“ svých občanů.