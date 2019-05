Na Přerovsku se otevřely volební místnosti dnes úderem druhé hodiny odpoledne a lidé mohou podpořit své favority až do desíti večer.

V sobotu jsou volební místnosti otevřené od 8 do 14 hodin. O evropské klání nebyl před pěti lety velký zájem a účast nepřesáhla 17 procent.

V Přerově se bude hlasovat jako obvykle v jednapadesáti okrscích - na výsledky si ale budou muset lidé počkat až do neděle. Český statistický úřad je totiž zveřejní až po sečtení posledního evropského okrsku.

„Hlasovací lístky byly distribuovány do všech domácností. Tentokrát nejsou tištěny oboustranně, ale jednostranně, a proto jsou obálky trochu objemnější. Pokud lidé lístky dosud neobdrželi, mohou si je vyzvednout přímo ve volební místnosti,“ řekl Pavel Šlesinger, vedoucí oddělení spisové služby a voleb z přerovského magistrátu.

Seznam volebních místností je stejný jako při minulém klání, k žádné změně nedošlo. „Opozdilci, kteří mají prošlý občanský průkaz, si ho mohou po oba dva dny vyřídit v budově magistrátu na Masarykově náměstí. Lidé se zdravotními problémy a imobilní senioři pak mohou požádat o přenosnou urnu,“ dodal.

Samotné hlasování není nijak záludné - lidé vyberou lístek strany nebo hnutí, a pokud na něm chtějí kroužkovat své oblíbence, tak můžou - ale maximálně dva.

„Volby do Evropského parlamentu jsou výjimečné v tom, že zájemci nemohou sledovat průběžné výsledky na stránkách Českého statistického úřadu. Přestože budou výsledky v Česku známy pravděpodobně už v sobotu, statistika vše zveřejní až v jednu konkrétní hodinu - a to po sečtení posledního evropského okrsku,“ upřesnil.

Podle něj se tedy dají očekávat výsledky až v noci z neděle na pondělí. „Jsou to jediné volby, které probíhají tímto způsobem,“ podotkl Pavel Šlesinger.

Minule bralo nejvíc ANO, ČSSD a lidovci

O přízeň voličů se ve volbách do Evropského parlamentu uchází na čtyři desítky stran a hnutí - od těch zavedených až po nováčky. Předvolební kampaň na Přerovsku neprovázely žádné skandály a pracovníci magistrátu nezaznamenali ani rivalitu, která by vedla ke strhávání a ničení plakátů nepopulárních politiků. Výlepy vandaly nelákaly tolik, jako před volbami do obecních zastupitelstev.

Evropské volby v minulých letech moc netáhly a v roce 2014, kdy se konaly naposledy, dosáhla účast na Přerovsku pouze 16,39%. Vítězství si tehdy na své konto připsalo hnutí ANO, které získalo podporu 17,48% voličů, druhou nejúspěšnější stranou na Přerovsku byla ČSSD s 15,84% a třetí skončili lidovci se 14,97%.