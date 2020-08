Vlkoš se v sobotu proměnil v centrum gastronomie na Přerovsku a zdejší obyvatelé měli jedinečnou možnost vyzkoušet nejrůznější více či méně tradiční pochoutky. Vůně dobrot připravených Vlkošany i kuchtíky z Přerova či Dřevohostic přilákaly na vlkošské fotbalové hřiště stovky lidí z širokého okolí.

„Mívali jsme tady guláše, ale už to upadalo. Guláše navíc každý nemá rád, tak jsme chtěli, aby to bylo různorodější, aby si více lidí přišlo uvařit a více lidí to i ochutnat,“ vysvětlila hlavní organizátorka akce Magda Kroupová.

Pořadatelé si pochvalovali vydařené počasí i hojnou účast, která některé kuchaře dokonce zaskočila. Festival odstartoval v 11 hodin, ve dvě odpoledne už byla spousta pochoutek pryč.

„Je 14 hodin a my máme prodánu více než polovinu, čímž se nám už vrátily náklady,“ pochvaloval si Jaroslav Vašek, šéf u grilu šťavnatých OG burgerů, u kterých se ve 14 hodin tvořila asi největší fronta zájemců. Ti neplatili za jídlo penězi. Návštěvníci si u vstupu nakoupili „food dolary“, jeden byl v hodnotě dvaceti korun a dát jste si za něj mohli třeba pivo, čtyři dolary pak stál například jeden z burgerů.

„Většinou se dolárky na food festivalech platí. Kvůli koronaviru jsme taky chtěli, aby stánkaři nesahali na peníze, ale jen na jídlo. Taky to tak měli rychlejší s vydáváním pokrmů,“ řekla závěrem Magda Kroupová.

Football Food festival ve Vlkoši se zkrátka vydařil na jedničku a tým organizátorů i kuchtíků už se těší na příští rok. Stavíte se?