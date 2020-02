Bývalý důstojník BIS a válečný veterán třetího odboje Vladimír Hučín tvrdí, že v minulosti dali bývalým politickým vězňům prostor k projevu všichni starostové Přerova. „To, že dnes mají takový strach z mého vystoupení, je opravdu k zamyšlení,“ říká.

Proč jste se rozhodl podat na primátora Přerova trestní oznámení? A s jakým výsledkem?

Ještě před oficiálními oslavami města jsme byli pozváni na separátní přípravnou schůzku, které se zúčastnili zástupci různých organizací - kromě Konfederace politických vězňů také představitelé Sokola nebo Svazu bojovníků za svobodu. Bylo nám na ní sděleno, že nebudeme mít své projevy jako obvykle, ale za všechny promluví bývalý starosta města Petr Dutko a současný primátor Petr Měřínský. Vadilo mi, že za nás všechny bude mluvit Petr Dutko, který byl v KSČ. Já jediný jsem tedy přímo na této schůzce vyjádřil svůj nesouhlas. Ostatní přítomní byli v takovém údivu, že vůbec nebyli schopni reagovat. Je pochopitelné, že pro Konfederaci politických vězňů je 17. listopad velmi významným dnem. Na vlastní kůži jsme totiž zažili ideologii, která se 17. listopadem 1989 zhroutila. Když jsem seznámil řadové členy Konfederace politických vězňů a Klubu angažovaných nestraníků s tím, že nám nebude umožněno vystoupit, tak mi nejprve nechtěli věřit. Až potom viděli, že je to tvrdá realita. Na některé členy, kteří nejsou zrovna nejmladší, a jsou ve věku osmdesát až devadesát let, to mělo úplně zničující dopad. Byli velmi rozladění. Dlouho mi trvalo, než jsem ji vysvětlil realitu.

Jak vaše trestní oznámení vyhodnotila policie?

Podal jsem na primátora Petra Měřínského po dohodě s právníky trestní oznámení pro podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Primátor města nemůže bránit svobodnému projevu - v tom se opírám o Listinu základních práv a svobod. Policie ale celou věc uzavřela s tím, že se žádný trestný čin nestal. Asi o měsíc později došlo v Přerově k jinému incidentu. Na náměstí Přerovského povstání se krátce před Vánocemi konal mítink spolku Milion chvilek pro demokracii a ve stejné době zde probíhal i vánoční program pro děti za účasti zástupců hnutí ANO. Jedním z účastníků mítinku Milionu chvilek byl i Jindřich Havrlant, oceněný ministerstvem obrany za protikomunistickou činnost a třetí odboj. Nabídl se, že pomůže s rozdáváním propagačních letáků Milionu chvilek. Když je ale roznášel, vrhly se na něj figury v kostýmech andělů z vánočního programu a vytrhly mu letáky z ruky. Okamžitě jsme šli na policii a celou věc ohlásili.

Budete se ještě někdy účastnit pietních shromáždění města u příležitosti významných výročí? Například oslav 28. října nebo konce druhé světové války?

Jsem rozhodnutý, že vystoupím pouze na Den válečných veteránů, protože zjišťuji, že jsem jediným válečným veteránem z období normalizace. Pokud budu ale dopředu upozorňovat, že chci vystoupit, je jasné, že se mi v tom bude snažit vedení města zabránit. Jsem připraven i na případný zásah policie, která se zřejmě bude snažit můj projev znemožnit. Připravím se na to tedy i technicky tím, že si vezmu soukromý megafon. Na ostatních akcích města ale nemám zájem vystupovat. Musím říci, že se v čele přerovské radnice na postech starostů a primátorů od roku 1989 vystřídalo hodně lidí - někteří měli dokonce titul RSDr. Nikdo z nich se ale za těch třicet let nepropůjčil k něčemu takovému. Nechápu takovou reakci. Možná bych svým projevem na dva až tři dny pobouřil, ale po třech dnech už mají občané jiné starosti, takže by se zase nic tak moc nestalo. Že mají takový strach z mého vystoupení, je opravdu k zamyšlení. Vadí mi i to, že radniční koalice, ve které jsou i zástupci pravice, mlčí.

Jak vnímáte aktivity spolku Milion chvilek pro demokracii? Má podobná občanská aktivita v dnešní době smysl?

Určitě smysl má, jsou to mladí lidé. Jediná věc, které se obávám, je, že nemají zkušenosti s garniturou komunistické strany. Myslím si ale, že se rychle učí a jsem velice rád, že jim můžu předávat zkušenosti. Vidím to jako jakousi poslední záchranu před morálním marasmem, do kterého se řítíme - v čele s Milošem Zemanem, který dělá všechno pro to, aby byla společnost takto rozdělená. Kdyby nebyl Miloš Zeman, nebude ani Andrej Babiš. Milion chvilek na tyto věci upozorňuje.

Nehrozí, že se na Milion chvilek časem zapomene, pokud aktivisté nevstoupí do politiky a nepřevezmou odpovědnost?

Nebojím se toho, mítinků se účastní velké množství lidí a jsou to lidé, kteří nejsou deformováni minulostí. Milion chvilek se prezentuje jako jakýsi hlídací pes demokracie a chtějí upozorňovat na každé zlo a nekalé aktivity, které vidí. Dovedu si představit, že by spolek založil politickou stranu - třeba na podobné bázi jako bylo kdysi Občanské fórum. Možná přesně nevědí, co chtějí, ale určitě vědí, co nechtějí. Vkládám do nich velké naděje, protože síly, které jdou proti nim, jdou velmi křečovitě, napadají je jedovatou slinou a je vidět, že z nich mají strach. Mohlo by to vyústit v pozitivní stav věcí.

V poslední době vzbudil ostré reakce veřejnosti výběr kandidátů na funkci ombudsmana. Jak jste vnímal návrh, aby tuto funkci vykonávala Helena Válková? Opozice jí vyčítala, že hájila zákony, namířené proti tehdejším disidentům, a u jednoho z článků je podepsána společně s prokurátorem Josefem Urválkem, který poslal na smrt Miladu Horákovou…

Co se týče Heleny Válkové, mohl bych být podjatý, protože já sám jsem opakovaně prošel ochranným dohledem. Po propuštění z výkonu trestu jsem byl vždy podroben tomu nejvyššímu ochrannému dohledu, jaký lze uložit. Na mě byl tento ochranný dohled uplatněn nejen v osmdesátých letech, ale i v sedmdesátých letech, takže paní Válková očividně taktizuje. A to, že tvrdí, že neví, kdo byl Josef Urválek, je výsměch. Každý student práv musel v tehdejší době vědět, kdo byl prokurátor Urválek, a co to byly politické procesy v padesátých letech.

A jak vnímáte nově zvoleného ombudsmana Stanislava Křečka? Například Romové mu vyčítají, že nerozumí lidským právům…

Na post ombudsmana by měl být zvolen člověk, čistý jako boží oko. Stanislav Křeček v minulosti prokázal jistou míru kolaborace s komunistickým režimem.

Domníváte se, že jsme se třicet let po pádu komunismu vyrovnali s totalitním režimem?

Nevyrovnali. Dnes se lidé, kteří v minulosti s komunistickým režimem kolaborovali, nemusejí vůbec žinýrovat. Vždyť se jejich v uvozovkách soukmenovec dostal až na post premiéra. A Miloš Zeman to ochotně trpí. Veřejnost je ale už tak unavená, že ani nevidí zlo, které pramení z toho, když se tyto „komunistické hlízy“ nevypálí. Parafrázuji tak výrok prokurátora Urválka. Je to důsledek toho, že jsme se s minulostí nevyrovnali a vrací se nám to v různých podobách. Komunismus byl sice poražen, ale nebyl doražen.