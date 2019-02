VIDEO A FOTO Z MÍSTA / Místní lidé nic podobného nepamatují. Nebe zlověstně potemnělo, a najednou začal vát silný vítr. Živel měl takovou sílu, že strhl střechy dvou domů, rozmetal po okolí tašky a vyvrátil osmdesát let starou lípu.

Poničené střechy rodinných domů, vyvrácené stromy a trámy, které se rozletěly jako třísky do okolí. Tak to vypadalo v pátek odpoledne v Uhřičicích na Kojetínsku, kterými se prohnala silná vichřice | Foto: Deník / Petra Poláková-Uvírová

Poničený byl i sloup nízkého napětí, takže byla část obce několik hodin bez proudu.

Hasiči spolu s místními obyvateli uklízeli následky spouště až do večera. Pokračovat budou i v příštích dnech.

„Byla to otázka deseti minut, déle to netrvalo. Venku se setmělo, a pak začalo pršet. Vyšla jsem před dům a viděla, že všechno lítá kolem. Strašně jsem se lekla, protože tašky z domu odletěly až k sousedovi. Naštěstí se nikomu nic nestalo," vylíčila jedna z obyvatelek Uhřičic na Kojetínsku Martina Baculáková.

Během chvilky přišel o střechu majitel jednoho z rodinných domů, který jen stěží hledal slova pro to, co se stalo.

„Vítr strhl a kompletně zničil plechovou střechu i s komínem. Uletěla až na zahradu a polámala ovocné stromy. Pryč je i veškerá zelenina," ukazoval rukou na spoušť před domem bratr majitele Karel Vavrouch, který spolu s ostatními členy rodiny uklízel ze zahrady dřevěné trámy. Rozletěly se do okolí.

„Bouřka s kroupami přešla přes barák, zatočilo se to po zahradě, a dostalo až na druhý konec dědiny ke hřišti. Teď musíme hlavně zakrýt barák, aby neteklo dovnitř. Pak nás čeká kompletně nová střecha," dodal další z příbuzných Vladimír Vavrouch.

Následky řádění silného větru pomáhali odstraňovat jednotky hasičů z Přerova, Kojetína a Uhřičic.

Podle ředitele přerovských hasičů Miroslava Čočka, který zasahoval na místě, bylo nutné zakrýt střešní prostor plachtami a provizorní dřevěnou konstrukcí tak, aby případný déšť napáchal co nejmenší škody.

Odnesl to i sloup a chlívek

„Druhým nejhůře poničeným místem, kde nastala obdobná situace, je lokalita u sportovního hřiště. Tam ale uletěla střecha z neobydleného hospodářského objektu. Není to tak vážné, ale protože díky silnému větru odputovala na jiný objekt, snaží se ji naše jednotky odstranit. Ve stejné části obce je i nalomený sloup nízkého napětí, takže na místo dorazila energetická služba. V ulici bude vypínat proud a provádět osazení nového sloupu," řekl Miroslav Čoček.

Obyvatelé rodinných domů v okolí hřiště byli v šoku. V ulici nebyl snad jediný člověk, který by svůj majetek zcela uchránil.

„Vyházelo mi to asi čtyřicet tašek a zničilo rýnu. Chlívek, ten je úplně hin," krčil rameny jeden z místních Bohumil Turovský.

V podobné situaci byl i Josef Nesvadba.

„Dozvěděl jsem se to tak, že mi volala sousedka. Tašky ze střechy totiž odletěly do ulice až k sousedům," řekl muž, který se odpoledne snažil alespoň provizorně zakrýt střechu, aby do domu neteklo. Lidé chodili po vesnici s kolečky a nakládali na ně popadané tašky a větve.

Podle starosty obce Jaroslava Křepelky byly nejhůře poškozeny dva objekty.

„Tašky střech jsou ale po celé dědině. Šlo to od Prostějova, mraky se zatáhly a nebe zčernalo. Já byl v té době na dědině, seděl v autě a modlil se, aby do něj nepraštilo. Podle rozsahu škod to vypadá na menší tornádo," poznamenal starosta Uhřičic. Přesné škody bude obec teprve vyčíslovat.