Přerov - /ROZŠÍŘENO/ Na několika místech přerovského regionu zasahovali v průběhu neděle hasiči, kteří se museli poprat s následky řádění prudkého větru. Kvůli silným větrným poryvům se uvolňovaly plechy na střechách budov a lámaly větve stromů. Vítr také přispěl k šíření požárů.

Hasiči zasahují po řádění vichru. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Jen během dopoledne vyjížděli hasiči třikrát na místo zásahu. V ulici Osmek v Přerově si někdo z místních všiml nebezpečně nalomeného stromu.

„Strom ohrožoval kolemjdoucí, a tak ho musí technické služby po neděli odstranit,“ shrnul operační důstojník přerovských hasičů.

Silný nárazový vítr uvolňoval také plechy na střechách domů. „Vyjížděli jsme kvůli tomu do obce Soběchleby na Lipnicku. Na sýpce ve výšce patnácti metrů byly utržené plechy a hasiči museli vylézt nahoru na střechu a bez pomoci plošiny jen provizorně přibít,“ řekl operační důstojník.

Jednotka vyrážela také do Dluhonské ulice v Přerově.

„Tentokrát to byly uvolněné plechy na čtyřpatrové budově skladu Kazeta. Připevňovali jsme je s pomocí požárního žebříku. Zásah trval asi hodinu,“ upřesnil.

Vichr hrozí až do úterý

Podle údajů z meteorologické stanice v Přerově dosahoval v neděli vítr největší rychlosti kolem druhé hodiny odpoledne, a to 15, 4 metrů za sekundu.

„Výstražná informace Českého hydrometeorolo­gického ústavu ale platí od neděle až do úterý, a to do osmi hodin večer,“ upřesnila Lenka Kyšková z meteorologické stanice v Přerově.

Prudký vítr zavinil na Přerovsku také rychlé šíření požárů. Hasiči vyjížděli během dne hned ke třem případům.

„U železniční trati v Lipníku nad Bečvou začala krátce po poledni hořet tráva, větší škoda ale naštěstí nevznikla,“ popsal jednu z událostí operační důstojník přerovských hasičů.

Hořelo v Bělotíně i Hranicích

K dalšímu požáru trávy došlo i v Bělotíně na Hranicku. Na místě zasahovaly tři jednotky – profesionálové z Hranic a dobrovolní hasiči ze Stříteže nad Ludinou a Bělotína.

„K zahoření došlo při vypalování trávy,“ podotkl operační důstojník.

Hasiči likvidovali asi ve čtvrt na tři odpoledne požár také v části Hranic Šafranice.

„Hořet začalo u železničního náspu a oheň se pak kvůli větru rychle šířil směrem k zahrádkářské kolonii. Naštěstí byl zachycen v pravý okamžik, takže nezasáhl místní lesík,“ informoval operační důstojník přerovských hasičů.

Škoda tak vznikla pouze na trávě a náletových dřevinách. Jednotky z Hranic, Přerova a Opatovic zlikvidovaly ohnisko požáru asi za hodinu. Příčina se stále šetří.

Podle vyšetřovatele přerovských hasičů Miroslava Schwarze šíření požárů prudký vítr nahrává.

„Na šíření ohně má vítr zcela zásadní vliv, a proto musí být lidé v těchto dnech zvlášť opatrní. Nedávno si dva manželé rozdělali oheň v chatové oblasti Radíkov. Kvůli větrnému počasí ale přeskočila jiskra na trávu a oheň pak rychle postupoval do lesa,“ vzpomněl Schwarz nedávný požár, při němž zasahovalo osm hasičských jednotek. Škoda se tenkrát vyšplhala na 300 tisíc korun.