Radní s nimi debatovali o triumfálním úspěchu na Velké pardubické, ale i o tom, jak náročná je řehole žokeje a trenéra dostihových šampionů. Eva a Radim Petříkovi připravili vítězného Sacamira na nejnáročnější evropský dostihový závod v malé jezdecké stáji v Beňově na Přerovsku.

VIDEO: We are the champions, vítali vítězného Sacamira v Beňově