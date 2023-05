Vítězové celostátní literární soutěže, kterou vyhlásilo Gymnázium Jana Blahoslava se Střední pedagogickou školou v Přerově, převzali v sobotu odpoledne v Mervartově pamětní síni zámku ocenění. Tématem soutěže, kterou škola uspořádala u příležitosti 500. výročí narození Jana Blahoslava, bylo „Úsloví neboli přísloví a vybrané myšlenky jsou pravými perlami duše.“

Předání cen vítězům literární soutěže, kterou uspořádalo Gymnázium Jana Blahoslava se Střední pedagogickou školou v Přerově, se uskutečnilo v sobotu odpoledne v Mervartově pamětní síni na zámku. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Prvenství za nejzdařilejší zpracování tématu získala Karolína Turčanová, studentka Střední školy designu a módy v Prostějově. Její literární dílo „Pro lásku píšu příběh tvůj“ zaujalo porotu ze všech nejvíce.

Druhé místo obdržel student Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích Vojtěch Eibel za práci s názvem „Vrabci se vadí o proso“.

Třetí skončila studentka Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově Andrea Kubíková, která svůj literární počin nazvala „Recept na přísloví“. Andrea Kubíková získala také nejvíce hlasů ve čtenářské soutěži na webu Přerovského deníku.

Cenu ředitelky školy za originální zpracování a práci „Přísloví z trochu jiného konce“ dostala Klára Jeništová z Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném.

Vítězové literární soutěže obdrželi Pamětní stříbrnou minci, vydanou Českou národní bankou u příležitosti 500. výročí narození Jana Blahoslava, ale také pamětní diplomy, poukazy do knihkupectví Luxor a propagační materiály Muzea Komenského a města Přerova. Ceny vítězům předala ředitelka školy Romana Studýnková spolu s primátorem města Petrem Vránou a ředitelem Muzea Komenského Radimem Himmlerem.

Studenti se měli zamyslet nad mravním poselstvím přísloví - autorem jedné z nejstarších sbírek přísloví je totiž právě Jan Blahoslav.

„V rámci školních kol vznikly desítky prací, které zadali učitelé svým žákům v rámci hodin českého jazyka. Z nejlepších osmnácti jsme vybrali tři vítězné a jedno dílo jsem ocenila za originalitu zpracování,“ popsala ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově Romana Studýnková, kterou potěšila vysoká kvalita všech prací.

„Studenti se nad příslovími zamýšleli a každý téma uchopil po svém. Ať už to byla práce Vojtěcha Eibela, který se zamýšlel nad původem přísloví a studoval historické prameny, nebo to byly krásné příběhy dalších oceněných,“ doplnila ředitelka.

A jak náročné bylo zpracovat téma přísloví? „Nikdy jsem s podobným tématem nepracovala, takže to byla docela výzva. Paní učitelka mě ale nasměrovala a hodně jsme o tom spolu diskutovaly. Pak už jsem dokázala i vidět, jak chci, aby to ve výsledku vypadalo,“ svěřila se vítězka soutěže Karolína Turčanová, která by se chtěla věnovat vlastní literární tvorbě i v budoucnu.

Literární ambice má i Andrea Kubíková, která skončila na třetím místě a stala se vítězkou čtenářské soutěže.

„Do soutěže jsem se nejdříve nechtěla přihlásit, ale kamarádky mě přemluvily, protože viděly, že v matematice pořád něco píšu. Když už jsem se přihlásila, tak jsem věděla, že chci, aby to bylo napsané z pohledu Jana Blahoslava - a proto jsem zvolila formu dopisu. Stačila na to jedna hodina matematiky,“ usmála se studentka.

Psaní se věnuje i ve chvílích volna. „Mám rozepsané knížky a baví mě především fantasy,“ prozradila.

Zálibou Vojtěcha Eibela, studenta septimy ivančického gymnázia, je kromě literatury i hudba. Pro školní pěvecký sbor, který vystoupil v rámci oslav výročí v kapli sv. Jiří na Horním náměstí, přepsal duchovní písně Ivančického kancionálu Jana Blahoslava.

„Protože Ivančický kancionál je i téma mé závěrečné práce, rozhodl jsem se ho přepsat pro sbor. Je to psáno v mensurální notaci, která se používala v 16. století, dnes už se používá jiná. Řešili jsme i otázku textu a významu písní - ne všechny psal Jan Blahoslav, takže jsme z nich museli vybrat,“ řekl Vojtěch Eibel.