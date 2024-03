/VIDEO, FOTOGALERIE/ Bez větších incidentů a invektiv, které provázely návštěvy ministra vnitra Víta Rakušana v jiných městech, se obešla pondělní debata bez cenzury v přerovském klubu Teplo. Diskutovat o problémech na ni přišly asi tři stovky lidí - kromě místních si přišli vylít srdce i lidé z jiných měst v Čechách i na Moravě. V davu bylo vidět nejen seniory, ale dorazila i spousta mladých lidí.

Vít Rakušan v Přerově na debatě 11. března 2024. | Video: Petra Poláková - Uvírová

Nejvíce dotazů se točilo kolem války na Ukrajině a důsledků migrace. Jeden starší muž si třeba přinesl na diskusi transparent s nápisem „Chceš migraci? Vol STAN! Migranty jen do rodin vítačů!.“

Žena, která se přihlásila do diskuse, otevřenou náruč České republiky kritizovala. „Proč má Česká republika ve srovnání s jinými státy tak velký počet Ukrajinců? U nás je hodně důchodců, mladých rodin a lidí, kteří sotva přežívají. Nebylo by vhodné se nejprve postarat o lidi, kteří jsou tu narození?,“ ptala se žena.

„Proč sem přišli? Ta odpověď je přece jednoduchá. Logicky, když někam utíkáte a bomby vám padají na barák, protože je ve vaší zemi válka, tak já mám tři děti a určitě bych svojí manželce řekl, ať jde někam, kde je pro děti bezpečno. To, že lidé z Ukrajiny odešli, je naprosto pochopitelná věc. To, co platí, je institut dočasné ochrany jako instrument ochrany lidí před válkou,“ řekl ministr vnitra, podle kterého naopak český rozpočet těží z toho, že zde Ukrajinci jsou, protože pracují na pozicích, na kterých Češi pracovat nechtějí.

Z davu se ozývaly protesty

Z davu se ale ozývala nespokojenost. „Vycházíte Američanům v ústrety,“ zakřičel někdo.

„Je to fašistická chátra! Sláva Ukrajině,“ ozvalo se odjinud.

Téma války si vzal na paškál také jeden z místních obyvatel Pavel Kužela. „Jestli je pravda, že na podzim chystáte odvody, tak doufám, že se ti mladí lidé, co tu sedí, budou smát ještě o Vánocích a prožijou je v kruhu rodiny,“ poznamenal Kužela.

Ministr vnitra Vít Rakušan mu ale oponoval. „Tím, že pomáháme Ukrajině, zvyšujeme bezpečnost České republiky. Ve veřejném prostoru se dokonce mluvilo o povinné vojně a já na to okamžitě reagoval tím, že máme profesionální armádu a povinná vojna nepřipadá v úvahu,“ řekl Rakušan.

Co řekl ministr ke střelbě na filozofické fakultě?

Řada dotazů směřovala i k tématu prosincové střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

„Vyhodnocení situace bylo těžké. V zájmu všech bylo dostat tyto lidi z fakulty - sami policisté při vlastním šetření řekli dvě slabá místa po závěrech vnitřní kontroly - byla to komunikace s vedením filozofické fakulty a slabé analytické nástroje, které mají a předcházely tomuto činu,“ zhodnotil Vít Rakušan.

„Zákrok na fakultě ale proběhl velmi profesionálně a to, že má veřejnost otázky, na které očekává odpovědi, je správně,“ dodal.

Přerovana Pavla Tomana zajímala v diskusi otázka sociálních dávek. „Nacházíte se ve městě, které je ekonomicky a sociálně hodně slabé. Proč vláda zvyšuje daně a sociální dávky nechává takové, jaké jsou? V České republice vyrůstá další generace lidí, kteří se naučili jen natahovat dlaň. V Přerově často narážíme na krádeže, kdy jsou určitými skupinami vysílány děti krást. Můj dotaz je, proč vláda zvyšuje daně a nic neudělá se sociálními dávkami?“ zeptal se.

Ministr Rakušan si to ale nemyslí. „Není pravda, že se se sociálními dávkami nic nedělá, teď se chystá obrovská reforma, kterou připravuje ministr Jurečka. Dávky budou výrazně zpřehledněny,“ nastínil.

I přes počáteční bouřlivou atmosféru se lidé po dvouhodinové debatě rozcházeli v poklidu a ministr si akci v Přerově pochvaloval. „Ještě jsem takovou debatu bez nadávek a výkřiků nezažil,“ zhodnotil.