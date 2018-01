Viníkem bojové plemeno? Ne, člověk, shodují se odborníci

Tragédie, při které kříženec argentinské dogy v Přerově kousl ročního chlapce tak, že útok nepřežil, vyvolal lavinu emocí a znovu otevřel téma chovu takzvaných bojových plemen. Policie na nešťastném případu stále pracuje - zahájila úkony trestního řízení pro podezření z usmrcení z nedbalosti.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Pes napadl chlapečka v bytě panelového domu v Přerově – Předmostí během rodinné návštěvy. Patří sestře matky dítěte. Sestry tehdy byly i s vnoučkem na návštěvě u babičky, která v bytě žije.

Přivolaní lékaři bojovali o život dítěte asi hodinu. Na následky zranění chlapeček zemřel.

„Tuto tragickou událost policie stále prošetřuje. Byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti. Více v tuto chvíli nelze sdělit,“ uvedla ve středu policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Pes chlapečka znal. Podle maminky se zvíře ohnalo a během vteřiny jediným kousnutím prokouslo dítěti krční tepnu.

„My jsme se nějak otočili, šli jsme do obýváku. Pes se ohnal, ale byla to vteřina, že jsme nikdo nic nepostřehl,“ vyprávěla Blesku nešťastná maminka mrtvého chlapečka. Podle matky není viníkem nikdo.

„Ano, umřelo mi dítě. To, co se stalo, je tragédie. Viníkem není nikdo. Na začátku asi byla provokace mého dítěte. Viník opravdu není žádný. Někteří na mě útočí, že to byla moje sestra. Já se můžu za ni postavit, ona za to absolutně nemohla. Trpíme tím všichni,“ řekla Blesku.

Podle odborníků nelze vinit zvíře a poukazovat na to, že jde o bojové plemeno, které je nebezpečné. Shodují se v tom, že se v takových případech jedná o chybu na straně majitele psa.

„Zapomeňme na „bojová“ plemena, že jsou potenciálně nebezpečná. Vždy za to může člověk,“ reagoval Aleš Zatloukal ředitel Krajské veterinární správy Olomouckého kraje.

„Pokud dítě necháme samotné se psem, nehlídáme ho a dítě, dělá, co dělá, hraje si tak, že psu strká prstíky do očí, pes se musí bránit, to je jeho přirozenost,“ dodal.

Podle Heleny Novákové, která se výcviku psů věnuje řadu let, bývá ve většině případů, kdy dojde k bolestivému kontaktu dítěte se psem, chyba na straně rodičů.

„Malé dítě ani pes nejsou schopni sami určit hranici, která je v pořádku při vzájemném kontaktu. Na rodiči je právě to, aby tuto situaci korigoval, a to jak na straně dítěte, tak na straně psa. Pokud se v tomto ohledu koriguje pouze pes, tak mohou vznikat problémy s útoky,“ popsala kynoložka a dodala, že pes nikdy bezdůvodně nezaútočí.

Podle odborníků paradoxně právě plemena, pro která si veřejnost vžila pojmenování „bojová“, patří k jedněm z nejvhodnějších k dětem.

„Psi těchto plemen mají obecně sníženou hranici citlivosti na bolest, takže toho víc snesou, čímž neříkám, že by to bylo správné, aby jim děti dělaly, co sem jim zlíbí. Tyto rasy jsou navíc klidné a trpělivé povahy a děti milují,“ vysvětlila Helena Nováková.

Pod to, že člověka může napadnout jakákoliv rasa, se podepíší i v útulku pro zatoulaná zvířata v Přerově.

„Je jedno jestli je to pitbul nebo jezevčík, záleží na tom, jak je ten pes vychovaný. Bojové plemeno neexistuje, to z těch psů bohužel udělali lidé,“ konstatovala jedna ze zaměstnankyň útulku.

Případy útoku psa na člověka

Přerov 2017

Ženu v baru napadl americký pitbul. Psa i majitelku znala. Zvíře ženu kouslo do obličeje. S poraněním byla převezena do olomoucké fakultní nemocnice. Případ vyšetřuje policie.



Štarnov 2016

Na cyklostezce napadl pitbulteriér muže a ženu, kteří si vyjeli na kole. Ženu pokousal na předloktí. Skončila v nemocnici. Muž utrpěl tržnou ránu mezi ukazováčkem a prostředníčkem a odřeniny na nohou.



Olomouc 2014

Agresivní pes napadl šestiletého chlapce u prodejny v Jánského ulici. Dítě pokousal na předloktí. Majitel psa z místa utekl.



Bělá pod Pradědem 2012

Německý ovčák pokousal v Bělé pod Pradědem svého majitele doma v obývacím pokoji. Muž utrpěl poranění na obou rukou. Napadenému chovateli musela přijet pomoci policie, kterou přivolal. Pes již v minulosti pokousal nejen chovatele, ale i rodinné příslušníky.

Počty psů evidovaných ve městech v Olomouckém kraji:

(ve skutečnosti jich je více)

Olomouc 2017 6421 psů

Poplatky za rok: RD 200,- panelák 1000,-

Jeden pes připadá na 16 obyvatel



Šumperk 2017 1692 psů

Poplatky za rok: RD 500,- panelák 1000,-

Jeden pes připadá na 15 obyvatel



Jeseník 2017 844 psů

Poplatky za rok: RD 300,- panelák 1500,-

Jeden pes připadá na 13 obyvatel



Prostějov 2017 2932 psů

Poplatky za rok: RD 500,- panelák 1000,-

Jeden pes připadá na 15 obyvatel



Hranice 2017 1813

Poplatky za rok: RD 200,- (Hranice, Drahotuše), 120,- panelák 1500,-

Jeden pes připadá na 10 obyvatel



Litovel 2017 1425 psů

Poplatky za rok: RD 300,- panelák 1000,-

Jeden pes připadá na 7 obyvatel



venkovNa vesnicích je v poměru k počtu obyvatel psů podstatně více. Například ve Střeni připadá jeden pes na 4 obyvatele - v roce 2017 evidovali 147 psů, poplatek je 70 kč za jednoho psa ročně