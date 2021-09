Vinice najdete i tam, kde byste je nečekali. Jedno takové místo se nachází v Sobíškách. Kdo se ocitne v této menší obci na Přerovsku poprvé, může být překvapen, že se zde na svazích tyčí vinohrady. Přitom v okolí má letitou tradici pěstování chmele. Majiteli vinohradu jsou manželé Matelovi, kteří začali s pěstování vinné révy od svého příchodu do Sobíšek v roce 2004.

Vladimír Matela vybudoval společně se svou manželkou rodinné vinařství v Sobíškách. Vinnou révu zde pěstuje na rozloze půl hektaru. | Foto: DENÍK/Dagmar Rozkošná

„Vínu se věnuji už asi třicet let, ale v minulosti jsem si musel vždy surovinu zajistit. Už jsem se nechtěl spoléhat na to, co nakoupím. Velmi mě lákalo hospodařit na vlastních vinicích, poznat a naučit se vše, co k tomu patří, a proto jsme se do Sobíšek v roce 2004 přestěhovali z Přerova. Tím to všechno začalo,“ zavzpomínal Vladimír Matela.