Meteorologové varují před vysokými teplotami i silnými bouřkami, které mohou být doprovázeny přívalovými dešti a krupobitím.

V pátek teploměry naměří mezi 29 do 32 stupni Celsia, na horách to bude od 23 do 27 stupňů.

Obloha bude polojasná až skoro jasná, přechodně zvětšená oblačnost může předznamenat přeháňky a bouřky.

To platí i pro sobotu. Ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky, v nichž mírný jihovýchodní až jižní vítr přechodně zesílí. Teploty dosáhnou až 35 stupňů Celsia.

Stejně jako v noci z pátku na sobotu, i ze soboty na neděli se budou teploty pohybovat mezi 16 a 20 stupni.

V neděli bude přes naše území postupovat studená fronta, která do začátku příštího týdne přinese mírné ochlazení.

„V neděli čekáme převážně oblačno, na většině území občasný déšť nebo přeháňky, zpočátku místy bouřky, které mohou být i silné,“ uvedl meteorolog Zbyněk Návrat. Rtuť teploměru vyšplhá mezi 26 a 30 stupňů.

Výhled na úvod příštího týdne předpovídá polojasné až oblačné nebe a teploty mezi 23 a 28 °C. V druhé polovině týdne pak teploměry opět mohou začít šplhat ke třicítce.

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu doporučuje dodržovat pitný režim zvýšením konzumace neslazených nealkoholických nápojů, omezit tělesnou zátěž zejména v (od)poledních hodinách a nenechávat děti nebo zvířata na přímém slunci, popřípadě v zaparkovaných autech.

Vlivem přívalových dešťů se očekává ojedinělé rozvodnění menších toků a zatopení sklepů.

„Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně,“ upozornil Návrat.