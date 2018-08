Víkend bude žhavý, tropy nepoleví ani po něm

FOTOGALERIE / Až k pětatřiceti stupňům se o víkendu vyšplhají teploty v Olomouckém kraji, meteorologové vydali kvůli horku varování před vznikem požárů v přírodě i v obytných zónách.

V pátek bude obloha jasná až polojasná, ale ojediněle se mohou objevit i přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 32 do 35 stupňů, na horách od 25 do 29. Foukat bude mírný severovýchodní vítr.



V sobotu ráno bude také jasno až polojasno, a ojediněle se mohou objevit mlhy nebo nízká oblačnost.

“Teploměry přes den ukážou 31 až 35 stupňů, v noci teploty klesnou na 17 až 21 stupňů. Bude foukat slabý proměnlivý vítr a v noci na neděli se mohou objevit místy přeháňky nebo bouřky,” uvedla Marie Labajová z Českého hydrometeorologického ústavu.



V neděli se nepatrně "ochladí", i tak ale bude stále horko. Obloha bude oblačná, přechodně polojasná, a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni. Místy se také mohou objevit přeháňky nebo bouřky.

Většinou slunečno a tropické teploty očekávají meteorologové až do příštího víkendu. Ve čtvrtek by to teploměry mohly vytáhnout až na 37°C.

V závěru příštího týdne má pak ale přijít výraznější ochlazení, kdy by denní teploty měly spadnout pod 25 stupňů.

Pozor při grilování

Výstraha před nebezpečím požárů platí v kraji už od středy 1. srpna až do odvolání. Kvůli dlouhotrvahjícímu horku a suchu hrozí požáry nejen v přírodním prostředí, ale i ve městech.

“Při požárech na lukách a v lesích se důležitá hlavně všímavost občanů. Čím dřív je požár ohlášen, tím méně škod stihne napáchat,” uvedla mluvčí krajských hasičů Vladimíra Hacsiková.

Pozor by si měli dát lidé také při grilování.

“Gril by se měl umístit tak, aby třeba nezapálil větve stromu nebo suchou trávu v okolí, a nikdy by se neměl nechávat bez dozoru. Pozor by si měli dát také kuřáci při odhazování nedopalků,” dodala Hacsiková.