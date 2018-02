Víkend bude studený se sněhem, po něm se vrátí mrazy

Oblačno, sněhové přeháňky a ochlazení. Taková je meteoprognóza na nadcházející víkend.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vladimír Šťastný

Zatímco v pátek by měla být v Olomouckém kraji denní maxima do šesti stupňů, v neděli naměříme už jen tři stupně.

Podle předpovědi ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu by v pátek mělo oblačno, na jihovýchodě zpočátku až zataženo a ojediněle s občasným sněžením, v polohách pod 400 metrů by měl padat i déšť se sněhem.

Během dne by však srážky měly přechodně ustávat a i ubývat oblačnost. K večeru se ale obloha od jihu zatáhne a později večer by mělo sněžit, v polohách pod 400 metrů by měl padat déšť se sněhem.

Nejvyšší teploty 3 až 6 °C, na horách -4 až 0.

V noci na sobotu pak bude zpočátku oblačno až zataženo, místy se sněžením. Během noci by mělo sněžení ustávat a k ránu ubude i oblačnosti.

Během dne pak bude oblačno, přechodně i polojasno, místy se sněhovými přeháňkami. Nejnižší noční teploty -1 až -5, nejvyšší denní teploty 0 až +4 stupně Celsia.

Na neděli meteorologové avizují převážně oblačno, sněžit by mělo jen místy. Nejnižší noční teploty -1 až -5, nejvyšší denní teploty -1 až +3 stupně.

Výhled na úvod příštího týdne předpovídá další ochlazování, ve středu se už rtuť teploměru nedostane nad bod mrazu ani přes den.