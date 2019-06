„Jako každý rok věnujeme část výtěžku ze vstupného na dobročinné účely. V letošním roce 20 tisíc korun míří do SOS dětské vesničky ve Chvalčově,“ sdělil ředitel pivovaru Zubr Tomáš Pluháček.

Zubrfest se těší každoročně vysoké návštěvnosti. Gurmáni se do areálu pivovaru sjíždějí ze širokého okolí. Akce je láká nejen na bohaté občerstvení, čepované piva značky Zubr, ale i na kvalitní kapely.

K letošním tahákům patřil zpěvák Xindl X, Slza, Navostro, Ready Kirken i slovenští No Name.

Pivko v oblacích

Pivovar Zubr se snaží každoročně nabídnout návštěvníkům i několik novinek. Tou největší byla letos atrakce Beer in the Sky, která do výšky 50 metrů během celého dne vyvezla zhruba 500 návštěvníků.

Ti si půllitr pivního moku mohli vychutnat s jedinečným výhledem na pivovar a celý Přerov.

„Nás výjezd na plošině teprve čeká a jsme na to moc zvědaví,“ svěřila se jedna z návštěvnic Pavla Kalvodová.

„Je to tady naprosto skvělé. Chodíme sem každý rok. Jsou tu super kapely, klídek, dobrá atmosféra a perfektní jsou letos i nainstalované sprchy, pod kterými se člověk skutečně osvěží,“ svěřil se další z návštěvníků Petr Juřína.

Nový speciál

Na letošní návštěvníky Zubrfestu čekala i další novinka. Milovníci pěnivého moku tu mohli jako první ochutnat nový speciál – polotmavou jedenáctku Zubr.

„Dnes její prodej startuje. Zatím ji nabízíme v omezené edici na léto. Věříme, že zaujme nejen svojí chutí a charakteristickou vůní, ale také sytou barvou v odstínu lesního medu a hustou sametovou pěnou. Pokud si konzumenty získá, prodej rozšíříme,“ řekl ředitel Pluháček. Podle jeho slov prodej piv značky Zubr za letošní první půlrok kopíruje čísla z loňského roku.

„Je pravdou, že jsme se stále nedohodli s markety Albert na prodeji našeho piva, ale chceme se v listopadu vrátit zpátky k jednacímu stolu a vyjednat důstojné podmínky. Zatím se nám daří dobře spolupracovat s jinými řetězci a zvedl se nám prodej piva v naší pivovarské prodejně,“ informoval ředitel Tomáš Pluháček.

Tečku za letošním patnáctým ročníkem Zubrfestu udělal tradičně ohňostroj. Přerovský pivovar se pro veřejnost znovu otevře 31. srpna, kdy se zde koná Dočesná se Zubrem.

Autor: Dagmar Rozkošná