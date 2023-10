ANKETA/ O jedno parkoviště v centru města je od tohoto týdne chudší Přerov. Kvůli stavebním úpravám, které potrvají až do 10. prosince, se dočasně uzavřelo frekventované parkoviště u Přerovanky v Kratochvílově ulici. Řidiči to okamžitě pocítili - doprava zhoustla na Žerotínově náměstí, kde je teď problém sehnat místo, a „narváno“ je i na parkovišti před kinem Hvězda.

Řidičům se tento týden uzavřelo kvůli opravám parkoviště u obchodního centra Přerovanka. Okamžitě to pocítila další dvě v centru města - na Žerotínově náměstí a u kina Hvězda. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Stavební práce u Přerovanky potrvají šest týdnů, a pak se na parkovišti objeví závory. Je to kvůli řidičům, kteří si nedělají těžkou hlavu s placením.

„Řidiči nově bez uhrazení parkovného neodjedou, protože jim to závora nedovolí. Odstavná plocha v Kratochvílově ulici projde od 30. října do 10. prosince celkovou rekonstrukcí, kterou budou provádět Technické služby města Přerova,“ přiblížila mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

Protože je povrch parkoviště poničený, položí se nový asfalt a instalovat se bude i nový parkovací systém včetně rozvodů kabelů. Město za práce zaplatí 2,5 milionu korun s DPH. „Závory budou osazeny kamerami, které umožní čtení registračních značek. Systém bude rychlý - obdobný jako v nákupních centrech,“ nastínil náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Ve městě dnes chybí zhruba pět tisíc parkovacích míst. Nejhorší je situace v sídlištních zástavbách - například v Předmostí, na Trávníku, v Kozlovské nebo Dvořákově ulici. „Evidujeme přes tři tisíce nelegálních stání, což je samozřejmě problém,“ zhodnotil Tomáš Navrátil.

Komplikovaná je doprava hlavně v centru města, kde řidiči využívají k parkování místní komunikace. Auta tak najdete odstavená v ulici Na Marku, po celém obvodu stojí i na náměstí Svobody a ztěžují průjezd šoférům i v Čechově ulici. Plány města na výstavbu nových parkovacích míst bohužel mnohdy ztroskotají na neochotě obyvatel domů, kteří nechtějí přijít o travnatou plochu.

I z toho důvodu opozice už delší dobu navrhuje stavbu parkovacího domu. „Zvyšovat počet parkovacích míst nelze na úkor chodníků nebo zeleně. Koncentraci míst jde zvýšit jen tím, že budou auta nad sebou - a proto jsme navrhovali parkovací dům, nejlépe v Jateční ulici tak, aby byl spojený s budovou na náměstí T. G. Masaryka 16,“ řekl zastupitel František J. Hrabina (Za prosperitu Přerova).



„Preferujeme patrová parkoviště tam, kde je to možné. Parkoviště u Přerovanky je důkazem polovičatého řešení - lidé sice budou platit za parkování, ale nevyřeší se tím problém žlutých čar a toho, že auta stojí na nevhodných místech. Měli bychom pracovat na plánu mobility a řešit zefektivnění dopravy v centru,“ shrnula pirátská zastupitelka Lenka Jüngling. Ta by si dokázala představit parkovací dům například u kina Hvězda.

„Vhodných lokalit by se nabízelo více, třeba prostor u kina, ale určitě by se našly i parcely v soukromém vlastnictví. Stavba parkovacího domu by ale musela dávat ekonomický smysl - to znamená, že by minimálně z centra města musela zmizet všechna parkovací místa zdarma,“ soudí zastupitel Jan Horký (SpP).

Problém je hlavně na sídlištích

Podle náměstka primátora pro dopravu Tomáše Navrátila ale jeden parkovací dům nic neřeší. „Problém je totiž hlavně na sídlištích, kde je hustá zástavba a parkovací místa nebyla navržena tak, aby každá rodina měla dvě auta,“ poznamenal. "Od nového roku se město Přerov stane řádným členem České parkovací asociace, od čehož si slibujeme možnost předávání zkušeností a příkladů dobré praxe mezi městy v oblasti parkovací politiky," dodal.

Zoufalé hledání místa k zastavení, které se stalo denním chlebem řidičů v Přerově, má ale i pozitivní stránku. Mnozí motorizovaní šoféři ve snaze ušetřit čas vyměnili auta za kola a cyklistů v ulicích přibývá. Přispěly k tomu i stojany na sdílená kola, které jsou v Přerově od léta.

„Když můžu, tak jezdím po městě na kole, dokud nenasněží. Autem se vůbec nedá, protože hledání vhodného místa k zaparkování člověka dost zdrží,“ zhodnotila Naděžda Zemánková z Přerova.

„Pokud člověk město zná, tak ví, kde zastavit. Horší je to ale pro ty, co tu nebydlí. Většinou nechám auto u obchodního centra nebo na střeše galerie. Snažím se ale co nejvíce jezdit na kole,“ podotkl Lubomír Dohnal z Přerova, který by parkovací dům ve městě uvítal.