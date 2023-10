Dotační program je podle něj nastavený tak, že devadesát procent celkové poskytnuté částky musí jít na energeticky úsporná opatření. „Do konce roku by měla být uzavřena smlouva se Státním fondem podpory investic - jedná se o evropské peníze, které tento fond v rámci Národního plánu obnovy zprostředkovává,“ konstatoval.

Odhlasováno: ošklivý Emos přestaví, za 300 milionů. Co vy na to?

I přes výhrady opozice, které vadilo, že do výběru dodavatele stavby nemohla promluvit, návrh prošel a pro zvedlo ruku třiadvacet přítomných. Velká část opozice při hlasování odpojila své karty a svůj názor tak nevyjádřila.

Podle Lichnovského vybírala hodnotící komise z pěti nabídek s tím, že vítězná firma byla nejlevnější a nabídla nejnižší cenu. Vybraný zhotovitel díla má podle vedení města s takto náročnými projekty velké zkušenosti. Jedná se o renomovanou firmu, která provedla významné rekonstrukce v Čechách i na Moravě.

Amazon v Kojetíně přijme na vánoční sezonu 1300 zaměstnanců

Opozice na jednání zastupitelstva kritizovala fakt, že se na výběru firmy, která bude největší městskou zakázkou v historii provádět, nemohla podílet.

„Jedná se o nejdražší zakázku města a zastupitelé nemají ucelené informace. Žádné podklady nám nebyly poskytnuty a neměli jsme právo být u toho a vybírat. Tento netransparentní přístup se nám nelíbí,“ kritizovala pirátská zastupitelka Lenka Jüngling. Stejně to vnímá i zastupitelka Helena Netopilová z koalice Společně pro Přerov.

„Jde o zakázku, která je ojedinělá a jsou zde určitá korupční rizika. Už to, že my jako opozice jsme u některých věcí nemohli být, vzbuzuje otázky,“ soudí. Návrh nepodpořili ani zastupitelé za SPD.

Je to pohodář, říká o Sacamirovi trenérka Eva Petříková z beňovské stáje

„Máme hlasovat o něčem, u čeho jsme nebyli. Pokud bychom do toho mohli mluvit, použili bychom elektronickou aukci. Nechápu, proč jste pouze vyhodnotili nabídky - a konec. Žádná snaha o vyjednávání. Takový přístup se mi nelíbí,“ řekl zastupitel Miloslav Skládal z SPD.

Podle zastupitele Františka J. Hrabiny (Za prosperitu Přerova) se původní náklady na rekonstrukci výrazně zvýšily. „Začínali jsme na hodnotě 160 milionů, a pokud do toho zahrneme vícepráce, vnitřní vybavení a další investice, vyšplhá se částka na 550 milionů korun. Do budovy se nevejdou všichni zaměstnanci magistrátu a úředníci nebudou mít kde parkovat,“ namítl.

Vedení města ale výběr vítězného dodavatele hájí tím, že hodnotící komise byla složena z odborníků.

„Hodnotící komisi, která byla sedmičlenná, schvalovala Rada města a musí v ní být převaha odborníků. Pokud si zastupitelstvo atrahovalo výběr dodavatele a schválení smlouvy, nemyslím si, že bychom něco zamlčovali,“ reagoval náměstek přerovského primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

Dvě světelné křižovatky v Přerově projdou proměnou. Průjezd bude plynulejší

„Potkává se zde režim zákona o zadávání veřejných zakázek se zákonem o obcích, proto jsme nemohli být konkrétní a uvést počet uchazečů,“ vysvětlil. Hodnocení řešil externí administrátor, komise a bylo postoupeno do Rady města.

Přerovský primátor Petr Vrána (ANO) na dotaz zastupitelů uvedl, že v novém objektu nebude sídlit politické vedení radnice. „Bude zde především agenda pro styk s veřejností. Pro nás není zásadní mít pěknou kancelář, ale to, aby v objektu vznikly reprezentativní prostory pro úředníky a návštěvy občanů,“ řekl. Podle jeho slov bude v moderním komplexu sídlit asi stovka úředníků, což je zhruba třetina magistrátu.

Jaký bude podle primátora postup poté, co výběr zhotovitele posvětili zastupitelé? „Nyní poběží patnáctidenní lhůta pro případné námitky ostatních účastníků. Po patnácti dnech se může podepsat smlouva s vítězným dodavatelem,“ nastínil.

TOP 5 developerských projektů, které změní tvář Přerova. Podívejte se

Vedení radnice věří, že stavba začne ještě v letošním roce. „Je tam spousta proměnných, ale pokud všechno dobře půjde, měli bychom ještě letos začít. Do konce roku bychom měli mít uzavřenou smlouvu o dotaci, čemuž za nás nic nebrání, protože ji máme předschválenou,“ konstatoval po jednání zastupitelstva náměstek primátora Vladimír Lichnovský.

Budova musí být uvedena do provozu pro účely sídla magistrátu do konce roku 2026. „V tuto chvíli zatím neumíme predikovat, do jaké míry se tato rekonstrukce dotkne života obyvatel v centru města. Více bude jasné až po předání staveniště zhotoviteli,“ doplnil Lichnovský.