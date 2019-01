Přerov – Šestadvacet plesů je letos naplánováno v Městském domě v Přerově. Plesovou sezonu tu zahájil stužkovací ples oktávy Gymnázia Jana Blahoslava v pátek. Poslední ples, a sice Pátý korunový, se tu koná 17. dubna.

Gymnazisté si pro svůj páteční večer nazkoušeli pohádkové vystoupení inspirované nejznámějšími večerníčky a také taneční choreografii. Pozvali i šermíře, gymnastky Atlas a mažoretky ze skupiny Gina.

„My jsme taková třída, která si všechno domlouvá na poslední chvíli, takže jsme to chystali asi jen měsíc,“ řekla Lenka Přikrylová z oktávy.

Maturovat by letos mělo na tomto gymnáziu čtyřiadvacet studentů a studentek. „Ne všichni bohužel mohli na ples přijít, jedna dívka chyběla,“ podotkl třídní profesor Michal Koníček, podle kterého si studenti celý ples zařizovali a organizovali sami.

Výjimkou mezi lednovými stužkovacími plesy gymnázií a středních škol je XV. farní ples, v únoru pak bude i ples Hanácké kyselky a v sobotu 27.února také ples primátora Statutárního města Přerova.

Jedinou akcí plesové sezony, která se koná v neděli odpoledne, je dětský maškarní karneval sedmého února.

Finanční krize se bohužel promítla i do plesů, méně jich pořádají hlavně firmy. „My máme to štěstí, že co se týče prostoru, nemáme v Přerově konkurenci. Proto máme plesovou sezonu plně obsazenou,“ sdělil manažer kultury Městského domu Jan Vrba.

V dubnu je na programu kromě korunového plesu také Džínový bál se Synkopou. „To bude myslím pěkná událost. Synkopa k Přerovu prostě neodmyslitelně patří,“ dodal Vrba.