Desetiletý valach Sacamiro se stal pro obyvatele Beňova přes noc celebritou. Když po závěrečném finiši na letošní Velké pardubické projel cílovou rovinkou jako vítěz, propukly velké oslavy.

Sacamiro, přivítání v Beňově | Video: Petra Poláková - Uvírová

Nejen přímo v Pardubicích, kam nechal vypravit pro fanoušky dostihového sportu autobus starosta obce Ivo Pitner, ale i v rodném Beňově. O ničem jiném se v malé obci na Přerovsku od neděle nemluví.

Dojatá je po návratu z Velké pardubické i trenérka Sacamira Eva Petříková. „Naši kamarádi na nás čekali v neděli v noci přímo u stáje v Beňově. Připravili na příjezdovou cestu spoustu svíček, takže to bylo krásně nasvícené. Na přivítanou nám hrála píseň We are the champions, bouchalo šampaňské. I když jsme už byli po cestě unavení, tohle nás zase nakoplo,“ říká s úsměvem Eva Petříková. U stáje Jezdeckého oddílu v Beňově vítala v noci šampiona Velké pardubické asi dvacítka lidí.

Sacamirovi fandil celý Beňov

Oslavy triumfu pokračovaly i v pondělí dopoledne, kdy předal starosta Beňova trenérce kytici a děkoval jí za skvělou reprezentaci obce. Trenér Sacamira Radim Petřík a šéf Jezdeckého oddílu v Beňově Kamil Bukva dostali dárkový koš a láhev dobrého pití.

„V autobuse jela na Velkou pardubickou asi padesátka fanoušků a nálada po závodě byla nepopsatelná. Vítězství jsme pořádně oslavili a cestou domů hodnotili náročný závod. V jednu hodinu v noci dorazili ke stáji příznivci sportu a naši občané, abychom Sacamira i manžele Petříkovy přivítali. Jsem rád, že to takto dopadlo - vyhrát o pět délek, to je nádhera. Na Taxisu jsme drželi pěsti a modlili se, aby to Sacamiro ustál, což se podařilo,“ hodnotí starosta Beňova Ivo Pitner.

Beňovská pohádka pokračuje. Sacamiro vyhrál Velkou pardubickou

Ten by v listopadu rád uspořádal na počest velkého Sacamirova triumfu i Hubertovu jízdu, na kterou chce obec pozvat všechny příznivce jezdeckého sportu v Beňově. „Chtěli bychom na posezení v sokolovně pozvat i žokeje Jana Faltejska,“ poznamenal.

Obec si právě letos připomíná sté výročí úmrtí významného beňovského rodáka - arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. „Na slavnostní bohoslužbě za účasti významných představitelů církve jsme odhalili sochu tomuto slavnému rodákovi. Úspěch beňovské stáje je další významnou událostí letošního roku, zmínil.

Velká pardubická přebíjí všechno

Trenér Sacamira Radim Petřík popsal, jak on osobně závod prožíval. „Myslím, že trochu lépe než loni, byl jsem klidnější. Nervy jsou to ale obrovské, protože se jede velký dostih. Nejprve kolize na Taxisu, pak spousta volných koní. Že Sacamiro zvítězí, jsem začal věřit ve chvíli, kdy skočil poslední skok. Jan Faltejsek je velmi zkušený žokej, věděl na čem sedí, a tak si to pohlídal až do konce,“ líčil Radim Petřík.

„Asi nám ještě pořádně nedochází, co se povedlo. Pro širokou laickou veřejnost existuje jen Velká pardubická. Člověk může dokázat, co chce, ale Velká pardubická přebíjí všechno,“ zmínil.

Podle Kamila Bukvy, šéfa Jezdeckého oddílu v Beňově, se takový úspěch podaří jednou za život. „Snažíme se. Už to je úspěch, že koně na Velké pardubické máte, a když se podaří zvítězit, je to nepopsatelné. Může se to podařit jednou v životě, nebo se to nepodaří nikdy. Sacamiro je výborný skokan a má skvělý závěr,“ vyjmenoval jeho přednosti.

Šampiona vítaly i děti

Vítěz Velké pardubické - desetiletý valach Sacamiro - v pondělí ochotně pózoval fotografům a nervozita ze závodu byla pryč. Přivítat ho přišly i děti ze zdejší mateřské školy, které mu nakreslily obrázek.

„Sacamira sledujeme už od minulého roku, kdy v Pardubicích skončil jako třetí. Děti vědí, že máme v Beňově takového šampiona, a tak se na něj chodíváme dívat do ohrady jezdeckého oddílu,“ prozradila učitelka mateřské školy Hana Zavadilová.

Sacamira přišly přivítat i děti ze zdejší mateřské školy.Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Když se blížila Velká pardubická, tak jsme věděli, že je velkým favoritem. Řekli jsme dětem, ať se určitě dívají, že budeme Sacamirovi fandit. Ráno už ve školce hlásily, že Sacamiro vyhrál. Měli jsme z toho obrovskou radost a hned jsme s dětmi namalovali jeho obrázek. Přišli jsme mu pogratulovat,“ řekla.

Děti nadšeně líčily, že celý závod sledovaly a v budoucnu by si chtěly také zkusit koně osedlat. Na otázku, jestli se budou jezdeckému sportu věnovat, odpověděla téměř polovina, že ano.