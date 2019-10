Komponovaný program připravil jeho syn Pavel Novák mladší, který pokračuje v hudební tradici.

Na pódiu ho doprovodili hudebníci ze Zlínské filharmonie, ale také kapela Legendy se vrací, nebo zpěvačka Heidi Janků. Ta si s Pavlem Novákem střihla společný duet, který kdysi nazpívala s jeho otcem. Ze zdravotních důvodů se nakonec omluvil zpěvák Václav Neckář.

„Byl to první člověk, se kterým jsem vplula do českého šoubyznysu, a bylo to drsné vplutí, protože jsem v osmnácti letech skočila rovnýma nohama do vody. Hrávali jsme až osm hodin denně, a to není nic záviděníhodného. Byla to ale nejlepší škola, kterou jsem dostala,“ vzpomínala na Pavla Nováka zpěvačka Heidi Janků.

S pěveckou ikonou se prý seznámila „přes zklamanou lásku“. „Na gymnáziu se do mě zamiloval jeden kluk, ale já už tenkrát chodila se svým prvním mužem, a tak jsem ho odmítla. On pak ale přišel s tím, že chodí zpívat k jedné paní profesorce, a od ní zjistil, že Pavel Novák hledá zpěvačku. Dal mi kontakt a já se šla Pavlovi v Ostravě představit,“ popsala.

Na Pavlu Novákovi obdivovala nejen to, že skvěle zpíval, dobře vypadal, a na pódiu jako vystudovaný učitel tělocviku „metal kozelce,“ ale také pro jeho vůli bojovat se zákeřnou nemocí. Té podlehl v únoru 2009.

„Byl to neskutečný bojovník - a i když už na tom zdravotně nebyl dobře, ve chvíli, kdy vlétl na jeviště, byl jako uragán,“ usmála se Heidi Janků.

Pavel Novák mladší zazpíval na vzpomínkových koncertech všechny známé písně, které jeho otce kdysi proslavily - Vyznání, Pihovatou nebo Malinkou.

Z pódia ale zazněla i skladba Jsi tady stále, kterou se před lety vyrovnával se smrtí svého otce, a nebo skladba Ruce - tu věnoval dětem z hemato-onkologického oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci, jež spolu se synem Filipem podporuje v rámci projektu Na dětech záleží.

Návštěvníci, kteří v neděli dorazili na koncert do Městského domu, rozhodně nelitovali. Starší lidé si zavzpomínali na dobu svého mládí a notoricky známé písničky si v sále nahlas zanotovali.

„Chodíval jsem na Pavla Nováka už od počátků jeho kariéry a vždy se mi líbil jeho hlas. Nejraději jsem měl písničku Vyznání, která byla podle mě ve své době asi nejúspěšnější, ale líbila se mi i Pihovatá. Když tady budou hrát písničky, které on nazpíval, rád si je zase poslechnu,“ svěřil se Vratislav Vymazal z Přerova.