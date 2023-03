Každý rok je téma jiné. Jednou se nechá studentská expozice inspirovat výročím sametové revoluce, jindy se nese v duchu Erbenovy Kytice, nebo zabrousí do období gotiky. Výtvarný salon, který každoročně pořádá Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově, letos slaví třicáté narozeniny.

Výtvarný salon Přerov | Video: Petra Poláková - Uvírová

Originální výstava studentských prací odstartovala ve středu dopoledne společným setkáním studentů a pedagogů v tělocvičně školy.

„Každý ročník Výtvarného salonu se nese v jiném stylu - měli jsme tu květinový, gotický, barevný salon, ale také inspirovaný výročím vzniku samostatného Československa nebo sametové revoluce. Letošním tématem jsou Jiné světy, a proto výtvarníci využili jako hlavní barvy černou a stříbrnou,“ přiblížila ředitelka školy Romana Studýnková.

Přípravy Salonu, který je jakousi „galerií na schodech,“ jsou časově náročné. „Sotva jeden skončí, chystá se druhý. Samotná instalace zabere zhruba dva týdny. Budeme rádi, když se přijdou podívat na práce našich studentů i obyvatelé Přerova,“ poznamenala ředitelka.

Náměstí v Přerově už zdobí kraslicovník, Na Velikonoce naladí i zastávky

Studenti se při tvorbě děl pro letošní Salon nechali inspirovat osobností učence a biskupa Jednoty bratrské Jana Blahoslava, od jehož narození v tomto roce uplynulo pět set let. Příchozí zaujmou brýle pro Jana Blahoslava, ale mohou obdivovat i jeho portrét.

„S nápadem uspořádat první ročník této akce přišel před lety jeden z učitelů výtvarné výchovy, který sem vnesl tuto myšlenku. Je obdivuhodné, že se tradice na škole udržela do dnešních dní. Přípravy expozice provází obrovský kus práce, kterou do toho pokaždé musejí vložit učitelé i žáci. Bez jejich nadšení se to neobejde. Do tvorby exponátů se zapojily více než čtyři stovky studentů, a to jak Střední pedagogické školy, tak gymnázia,“ zmínila Romana Studýnková.

ANKETA: Noví konšelé chtějí noblesní Vánoce. Za pět milionů navíc

Studenty Výtvarný salon baví. „V prvním ročníku jsme ho nezažili, protože byl covid. Zapojili jsme se až v tom druhém. I když to pro nás bylo něco nového, akce nás mile překvapila. Do pořádání se zapojily všechny specializace, učitelé i žáci. Je to zážitek nejen na tento den, díla jsou na škole vystavena celý měsíc,“ řekla jedna ze studentek oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Aneta Polášková.

A jak těžké bylo zpracovat téma Jan Blahoslav? „Zpočátku jsme moc nevěděli, jak téma uchopit. Vytvořili jsme karty, brýle, vznikl i portrét. Myslím, že to všichni pojali vcelku kreativně,“ vylíčila jiná ze studentek Viktorie Voráčová.