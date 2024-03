V Přerově je to novinka, která výrazně usnadní život handicapovaným a lidem, upoutaným na invalidní vozík. Charita v Přerově koncem loňského roku pořídila vůz Volkswagen Caddy, speciálně upravený pro přepravu osob na mechanickém nebo elektrickém vozíku.

Přerov CharityTaxi | Video: Deník/Petra Poláková - Uvírová

Nové CharityTaxi nabízí služby nejen obyvatelům Přerova, ale přivolat si řidiče mohou i klienti z okolních obcí.

Charitní taxislužba je určena pro osoby s průkazem ZTP a ZTP/P starší šestnácti let. „Jízdu může zákazník absolvovat sám nebo v doprovodu další osoby. Za přepravu po městě zaplatí 80 korun, sazba za 1 kilometr mimo město je 35 korun. Řidič pomůže zákazníkovi s nastoupením i vystoupením a ručí za bezpečnost při přepravě,“ přiblížila ředitelka Charity Přerov Alena Pizúrová.

Provozní doba taxi je od pondělí do pátku, a to v době od 7 do 15 hodin, případně podle domluvy. „Zájemci by si ale měli jízdu rezervovat s dostatečným časovým předstihem, nejlépe osmačtyřicet hodin předem,“ doplnila. Taxi je možné objednat na telefonním čísle 739 987 453.

Charita očekává, že zájem o tuto službu bude značný. „Protože jsme nevěděli, do čeho jdeme, zjišťovala jsem si potřebnost u spolupracujících organizací, které ve městě poskytují služby tělesně postiženým lidem. Zjistila jsem, že takové auto tady ve formě taxi není - imobilní klienti jsou buď odkázáni na to, že rodina pořídí z příspěvků auto pro přepravu vozíčkáře, nebo jim nezbyde nic jiného, než se dopravit vlastními silami,“ vylíčila Alena Pizúrová.

Klienti na invalidním vozíku se mohou nechat přepravit autem kdekoliv po městě. „Řidič je zaveze tam, kam budou chtít - nejen do lékárny nebo nemocnice, ale třeba i na poštu nebo do obchodu. Cena je o něco vyšší než u běžného senior taxi, ale je potřeba si uvědomit, že pokud nemá klient doprovod asistenta nebo rodinného příslušníka, je nutná výpomoc našeho řidiče,“ doplnila Pizúrová.

Novou službu oceňuje také Ivana Apolenářová, předsedkyně sdružení Alfa Handicap v Přerově, které se věnuje lidem se zdravotním postižením. „Nápad charity vnímám jako skvělý, protože taková služba v Přerově chyběla. Už v minulosti se nám ozývali různí uživatelé s tím, že by potřebovali někam přepravit. My bohužel auto k dispozici nemáme, takže věřím tomu, že služba bude využívaná. Auto vozíčkáře doveze třeba na bazén, na poštu, do banky nebo k lékařům. Neslouží jen v rámci Přerova, ale obslouží i handicapované v okolních obcích,“ podotkla.

Prvním klientem, který využil služeb charitního taxi, byl v pátek dopoledne Jaroslav Čermák. Ten zajel v doprovodu své maminky do lékárny. Přestože má kombinovaný typ postižení, dokáže se dorozumívat se svým okolím prostřednictvím „tykadla,“ připevněného na čelence a bez problému tak napíše klidně i zprávu přes Messenger.

„Něco takového v Přerově dlouho chybělo. Těch cest a pojížděk, které postižení musejí absolvovat, je opravdu hodně, ať už je to návštěva lékaře, cesta na nádraží nebo doprava na kulturní akce. Máme sice auto, ale ne vždy ho můžeme využít. Když se tedy syn potřebuje někam dostat, je to dost složité,“ vylíčila maminka prvního zákazníka CharityTaxi, která svého syna doprovázela.

Podle ní je rozdíl mezi přepravou v autě na mechanickém a elektrickém vozíku. „Mechanický vozík se musí ukotvit asi na pěti místech, zatímco elektrikou člověk jen přijede a připoutá se pásem, jako v běžném autě. My máme elektrický vozík, takže je to snazší a jen najedeme po plošině dovnitř,“ popsala.

Pohybovat se po Přerově je pro vozíčkáře mnohdy obtížné. „Některé úseky mezi cestami a chodníky jsou ve strašném stavu, problém je také pohybovat se po chodnících s uvolněnou dlažbou. Lidem na mechanických vozících se jede špatně a hrozí jim pád,“ vylíčila.

První projížďku v charitním taxi si pochvaloval i Jaroslav Čermák. „Jsem rád, že ve městě vzniklo taxi pro zdravotně postižené občany. Dnes jsem měl možnost zkusit si zkušební jízdu a je to perfektní. Jak pro nás vozíčkáře, tak i pro starší imobilní občany,“ shrnul své dojmy z první jízdy prostřednictvím zprávy přes Messenger.