Před obchodním centrem Koloseum ve čtvrtek ráno netrpělivě postávali první zákazníci, kteří byli zvědaví na otevření nové prodejny. Po měsících stavebních úprav zde zahájil prodej Penny market a první reakce zákazníků potvrzují spokojenost s velikostí plochy, ale i přehledností a možností samoobslužného nákupu.

Otevření Penny marketu v Koloseu, Přerov | Video: Petra Poláková - Uvírová

„Po uzavření bývalého obchodu jsme to měli do nejbližšího nákupního centra dost daleko. Jsme rádi, že se to tady konečně otevřelo a nemusíme nikam dojíždět. Před svátky se aspoň nemusíme zbytečně honit,“ pochvalovala si seniorka, která bydlí v Kabelíkově ulici.

Novou prodejnu najdou lidé na třídě Generála Janouška. Je součástí nákupního centra Koloseum o rozloze 3,5 tisíce metrů čtverečních a nabízí zákazníkům možnost nákupu všeho potřebného na jednom místě.

„V tomto případě jsme museli prodejnu zakomponovat do stávajících prostor. Je o něco menší než naše typické prodejny, ale lidé to nepoznají, protože se nám podařilo ji navrhnout a realizovat tak, že nabízí vše, na co jsou u nás zvyklí. Víme, že si k nám cestu najdou, protože jim nabízíme široký sortiment kvalitních a cenově výhodných produktů,“ řekl Pavol Bucko, vedoucí expanze Penny Česká republika.

Penny letos otevřelo v republice jedenáct nových prodejen. Nové zákazníky přivítal v tomto roce i obchod v Lipnické ulici v Přerově.