Hranice – „Hoří!" znělo chodbami. Kouř, křik, volání o pomoc, strach. Děti a učitelé vyrazili ven ze zakouřených prostor. Hasiči museli dokonce jednoho učitele evakuovat oknem po žebříku.

Ačkoliv vše vypadalo děsivě a nebezpečně a lidé na ulicích se zastavovali a zvědavě přihlíželi, jak se hasiči činí. Dětem v ten moment začaly houfně zvonit telefony a vyděšení rodiče se ptali, zda jsou v pořádku. Naštěstí šlo pouze o cvičný poplach, jak sdělil velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Tomáš Novák.

„Šlo o evakuaci žáků ve druhém patře. Vzhledem k tomu, že jde o prověřovací cvičení, naše ani dobrovolné jednotky o tom neví, vše tedy musí pan velitel řešit až na místě," pověděl s tím, že kromě učitelů neměli žáci o požárním poplachu ani zdání.

Velitel si pro hasiče připravil diskotékový kouř, aby dodal celé akci co největší hodnověrnost. Zároveň naplánoval, že v jedné ze tříd uvázne deset dětí spolu s učitelem. „Dostal jsem instrukce, že polezu z druhého patra po žebříku, tak jsem zvědavý," vypadal natěšeně učitel tělocviku Lukáš Rejzek.

Přesně v deset hodin tak obdrželi hraničtí hasiči oznámení o požáru na škole. První jednotky dorazily za zvuku sirén do pěti minut. První hasiči vyběhli schody spolu s hadicemi a dalšími potřebnými nástroji, vyhledali „zdroj" ohně a našli děti v nesnázích.

Z třídy 5.B se ozývalo zoufalé pomoc. Hasiči zajistili prostor a poté z ní po skupinkách odvedli děti v takzvaných parat maskách, což je úniková či vyváděcí maska, která je určená pro sebezáchranu osob z prostor postižených požárem. Nakonec prohledali celou třídu, zda se nějaké dítě ještě neschovává pod lavicí nebo ve skříni.

Učitel na žebříku

Poslední ze třídy dostali ven učitele Lukáše Rejzka a to ve velké parádě. Pro něj si vyšplhali dva hasiči po požárním žebříku. Jeden ho jistil zespodu druhý lezl z okna po něm. V momentě, kdy učitel vstoupil na první schodek, ozval se hromový potlesk a skandování. Hasičům se tak podařilo zachránit, a zároveň obrovsky zpestřit, život 250 dětí a asi 15 učitelům.

Spokojený byl jak ředitel školy tak velitel hranické jednotky.

„Zákrok proběhl nejlépe, jak mohl. Vše jsem sledoval zvenku. Žáci se chovali podle pokynu vyučujícího a dbali veškeré bezpečnosti, která se při evakuaci vyžaduje. Nejvíc se mi líbila koordinovanost jednotek. Takovou velkou evakuaci ve spolupráci s hasiči z Hranic a okolí jsme zažili poprvé," řekl po cvičení Ivan Straka. Velitel jednotek pak dodal, že se celé akce zúčastnily čtyři jednotky a šest dopravních prostředků, , které zajišťovaly požár.

Kdo se bojí, nesmí učit

Zachráněný Lukáš Rejzek po zákroku nevypadal nijak otřeseně.

„Já si myslím, že kdo se bojí, nesmí učit. Tudíž slézt po žebříku z druhého patra nebyl žádný problém. Když jsem lezl dolů, sledoval jsem, jak mi lidi tleskají a připadal jsem si jako celebrita," svěřil se usměvavý Lukáš Rejzek.

„S tímto nápadem přišel Oldřich Oleš, který je požární technik a v rámci kraje se stará o komplexní prevenci požární ochrany. Každý půlrok si projde školu a zjistí, co je třeba. A uznal za vhodné, že by se mohl uskutečnit nějaká taková akce," uvedl školy Ivan Straka. To hrálo do not i místním hasičům.

„Měli jsme nařízeno nějaké cvičení, tak jsem toho hned využil a rozhodl jsem se, že tady klukům udělám prověřovací cvičení ve škole," popsal Tomáš Novák.

Dopadlo to na jedničku

Cvičení splnilo svůj účel a chlapi svého velitele nezklamali.

„Zásah hasičů hodnotím velice pozitivně. Velitel si vše velmi dobře zorganizoval, natáhli vše podle bojového řádu, nahoře došlo k evakuaci. Ačkoliv zde měli někteří pocit, že vše bylo zdlouhavé, tak můžu, říci, že v tom prvním sledu je zde pouze posádka šesti hasičů, kteří musí zorganizovat své auta a prvotní průzkum na základě toho, že zde byl požár," uvedl na obhajobu Tomáš Novák s tím, že jednotky, co dojely později, již měly vše připraveno a rovnou se zapojily do pomoci při evakuaci osob. „Dopadlo to na jedničku. První dojela profesionální a dobrovolná jednotka z Hranic, také profesionální jednotka z Lipníku nad Bečvou a dobrovolná SDH Opatovice, " pochválil hasiče.

Potěšený celkovým zásahem byl i Dušan Michálek z oddělení krizového řízení a požární ochrany.

„Hraničáci ze Sboru dobrovolných hasičů přijeli v deseti lidech do pěti minut. Když si představím,že jsou to chlapi, kteří během dne normálně pracují, je to opravdu neuvěřitelné,"dodal spokojeně Dušan Michálek, který celou akci bedlivě sledoval.

Tohle byl adrenalin, znělo směrem od dětí

A jaké byly ohlasy dětí? „Vůbec jsme nevěděli, o co jde. Byla venku docela zima, ale strach jsme neměli. Sice nám pak řekli, že jde o cvičení, ale nevěděli jsem, že zde budou hasiči. Takové cvičení máme každý rok, kdy vyjdeme ven, zkontrolují se třídnice a spočítáme se, zda jsme všichni a po pěti minutách, když se nic neděje, jdeme zpátky. Tohle byl adrenalin. Jediné, co by nám asi vadilo, bylo to, že kdyby doopravdy hořelo, že si nemůžeme vzít věci," pověděli žáci 8.A.

Žáci 5. B, kteří uvízli ve třídě hodnotí akci jako zajímavou zkušenost, když ve třetí hodině vyhlásila zástupkyně Jitka Jakešová požární poplach. „Zůstali jsme ve třídě s panem učitelem. Otevřeli jsme okna a z plných plic křičeli o pomoc. Po chvíli jsme viděli přijíždět hasiče, do naší třídy vešla vždy dvojice hasičů, každý z nich vzal jednoho žáka, nasadil mu masku a odvedl ho únikovým východem," popisoval Michal Martinec.

„Hasiči byli milí a neustále se nás ptali, zda v těch maskách můžeme dýchat a zda nám není špatně. Některé žáky z toho dýmu štípaly oči. Jsme rádi, že jsme si to mohli vyzkoušet," dodal jeho spolužák Roman Bernkopf.