Jestliže protest, který se konal zhruba před měsícem, připomínal poklidnou přehlídku zemědělské techniky, ve středu ráno naštvaní farmáři přitvrdili. Desítky tunových kolosů vyjely do ulic Přerova v ranní špičce a z obou směrů - od Lidlu v Předmostí, a pak od nemocnice.

Přerov, protest zemědělců

Obě početné skupiny zemědělských strojů se potkaly na frekventované křižovatce ulic Velké Novosady, Komenského a Kojetínská a traktory se za hlasitého troubení míjely na „přerovské magistrále“ a takzvaném průpichu. Doprava v Přerově na mnoha místech kolabovala.

Dlouhé kolony se táhly po celé trase až do Kokor a zablokovaly příjezdy do Přerova. Centru města se tentokrát zemědělci vyhnuli. „Protestní jízdy se zúčastnilo padesát pět strojů a po cestě se k nám přidaly i nějaké tatry. Vyjeli jsme z Prosenic a rozdělili se do dvou směrů - první část techniky jela přes kruhový objezd u pekárny a pokračovala dál průpichem, druhá najížděla od Lidlu v opačném směru,“ popsal trasu Petr Kubík, předseda představenstva Moravské zemědělské společnosti v Prosenicích a šéf Okresní agrární komory v Přerově.

Zemědělci řidiče tentokrát potrápili - nejhorší byla situace v Tovární ulici u nádraží, ale dlouhé kolony aut stály i u mostu Legií a na Velkých Novosadech. Napínavé situace vznikaly také na rondelech - například u pekárny, kde mají i za běžného provozu kamiony co dělat, aby se vytočily, se při průjezdu traktorů šoféři hodně zapotili. Ne všichni měli pro protest zemědělců pochopení.

„Protestu rozumím, ale zacpat město v ranní špičce je na vývrat. Měl jsem jet raději na kole,“ zhodnotil jeden z projíždějících řidičů, který uvízl v koloně. „Mají pravdu, já jim fandím,“ nenechal se vyvést z míry Pavel Patkaň z Přerova. Adrenalinové situace, které vznikaly na ucpaných silnicích ve městě, kriticky hodnotili hlavně senioři. „Ať se s tím jdou vycpat,“ procedil mezi zuby osmdesátník, který přecházel přes cestu na křižovatce mezi ulicí Velké Novosady a Komenského.

Velkým problémem je i nadměrná byrokracie

Zemědělci považují dosavadní průběh jednání s vládou o požadavcích, ze kterých nehodlají slevit, za nedostatečný. Podmínky pro české hospodáře jsou podle nich likvidační a velkým problémem je i nadměrná byrokracie, která je zatěžuje.

„Zatím se to nikam moc neposunulo, protože na papíře nemáme vůbec nic. Jsou to jen sliby, že nám přidají dvě miliardy dotací na zlepšení životních podmínek. Nemáme to ale písemně,“ zhodnotil Vladimír Lichnovský, předseda Zemědělského družstva v Kokorách, které se k protestu připojilo.

„Vykládají o tom, že budou snižovat byrokracii - to je samozřejmě virtuální neměřitelná veličina. Na snížení daně z nemovitosti nechce ministr financí vůbec slyšet, stejně jako na další naše požadavky - zastavit dovoz levných potravin ze zemí mimo Evropskou unii. Protože naše požadavky nebyly vyslyšeny, budou protesty dál pokračovat. Budeme protestovat tak dlouho, až nějakého výsledku dosáhneme,“ řekl Lichnovský.

Protest začal tentokrát už v ranních hodinách, protože se na Hané naplno rozběhly práce na polích. „Sejeme jarní ječmeny, přihnojujeme a na chmelnicích se rozjíždějí kultivační práce. Dostavujeme také chmelnice, které loni strhl vítr. Protest probíhá tak, abychom ty rozhodující práce nepřerušili, a abychom se mohli akce účastnit. Za naše družstvo je tu osm kusů techniky - traktory, řezačky, cisterny na močůvku, rozmetadla, postřikovače - je to celé spektrum strojů,“ uzavřel Lichnovský.