Dorazit co nejrychleji k pacientům v Kojetíně ze dvacet kilometrů vzdáleného Přerova byl dříve problém. Dojezdový čas byl hraniční a záchranka v Kojetíně citelně chyběla. Otevření obřího logistického centra společnosti Amazon v Kojetíně zřízení nové výjezdové základny záchranky výrazně urychlilo. Přestože v budově zdejší polikliniky sídlí už několik týdnů, slavnostně otevřena byla až tento týden v pondělí.

„Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje dlouhodobě uvažovala o tom, zda zřídit pro Kojetín a jeho nejbližší okolí výjezdovou základnu. Významně tomu nahrál vznik logistického centra společnosti Amazon, který v tom malém městečku znamenal výrazné zvýšení počtu osob a koncentrace dopravy, včetně té železniční. Tyto faktory byly rozhodující pro to, že Rada Olomouckého kraje schválila zřízení základny, kterou posvětila i Bezpečností rada kraje a ministerstvo v rámci plánu pokrytí Olomouckého kraje výjezdovými základnami,“ řekl náměstek olomouckého hejtmana pro zdravotnictví Dalibor Horák (ODS).

Výjezdová základna sídlí v prostorách místní polikliniky, do jejichž rekonstrukce investovalo město Kojetín přes 4 miliony korun. „Náklady na zařízení, zdravotnickou techniku a mobiliář ve výši 3 miliony korun šly za rozpočtem Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Náklady na provoz jsou odhadovány v rámci celého roku na 14 milionů korun,“ doplnil.

Podle krajského radního Ivo Mareše (ODS) se díky nové výjezdové základně výrazně sníží dojezdový čas.

„Zákon nám ukládá dojezdový čas dvacet minut, nicméně pro nás je důležité, abychom se k pacientům dostali co nejdříve. Tento region v současné době dojíždíme v limitu patnáct až dvacet minut, což je na hraně času, který musíme dodržovat. Nyní se tato doba výrazně zkrátí, a to minimálně na polovinu,“ uvedl Ivo Mareš.

Za pacienty se do této doby dostala nejrychleji osádka záchranky z Přerova nebo nedaleké Kroměříže. „V Kojetíně bude standardní výjezdová základna s posádkou bez lékaře. Pacienty pak budeme podle indikace převážet do přerovské a olomoucké nemocnice, ale také do Kroměříže,“ upřesnil. Na hraně dojezdových limitů v kraji je podle něj dlouhodobě také Zlatohorsko.

Město Kojetín investovalo do stavebních úprav prostor polikliniky přes 4 miliony korun. „Je to další z kroků, který vrací Kojetínu význam, jaký v minulosti měl. V budově polikliniky byla dříve i pohotovost, ale ta byla zrušena,“ vysvětlil nutnost investice starosta města Leoš Ptáček. „Hodláme vybudovat v těsném sousedství také novou garáž pro automobil záchranky se zázemím,“ doplnil.

Za pacienty vyráží záchranka z kojetínské základny už zhruba měsíc a ostrý provoz potvrzuje její význam. „Jezdíme za pacienty nejen do Kojetína a jeho okolí, ale i na konec Prostějova. Základny v Přerově a Prostějově patří totiž k nejvytíženějším v našem kraji, když pominu Olomouc,“ konstatovala mluvčí krajské záchranky Lucie Mikisková.

Kojetínská záchranka má za sebou perných pár týdnů. „Náš první výjezd byl méně vážného charakteru, hned poté jsme ale vyjížděli k těžké dopravní nehodě. Během následujících dní jsme několikrát vyráželi také do logistického centra Amazonu, díky němuž základna vznikla. Většinou se jednalo o úrazy v rámci pracovního procesu, ale také kolapsy v důsledku vlny veder, která panovala,“ zmínila. V Amazonu aktuálně pracuje zhruba tisícovka zaměstnanců.