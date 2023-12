Propojit radost z adventu a pomoci těžce nemocným dětem s neurologickým postižením. Takový je smysl akce Každý punč se počítá, kterou podpořil v polovině prosince v rámci vánočních trhů v Hranicích každý, kdo si koupil ve stánku ve Vinotéce U Šenků punč pro Arcadu. Padesát korun z prodeje jednoho nápoje totiž putovalo do neurorehabilitačního centra Arcada, které sídlí v Kropáčově ulici v Hranicích, na nové rehabilitační pomůcky a hračky pro děti.

Neurorehabilitační centrum Arcada v Hranicích | Video: Deník/Liba Mátlová

Neurorehabilitační centrum Arcada, které se řadí mezi evropskou špičku ve svém oboru, působí v Hranicích už šest let.

„Snažíme se hledat různé způsoby, jak rodinám ulehčit a pomoct, protože děti s neurologickým postižením potřebují pravidelné rehabilitace. V Hranicích je vynikající parta skvělých odborníků. Na rehabilitace k nám jezdí nejen z celého kraje, ale také z různých míst republiky,“ přiblížil činnost ředitel a zakladatel centra Arcada Hranice Miloš Svoboda.

Neurorehabilitační centrum sídlí v Kropáčově ulici, a to na pravém břehu řeky Bečvy, poblíž centra, městského parku a lázní Teplice nad Bečvou. Obklopené je Moravskou bránou.

„V Hranicích se nám podařilo vybudovat úžasné centrum rodinného tipu, které je špičkově vybavené. Máme tady i možnost ubytování a také díky krásnému okolí si u nás mohou rodiče odpočinout. Starat se o těžce postižené dítě je nejen velmi náročné, ale je to i obrovský stres, 24 hodin, sedm dní v týdnu,“ pokračoval Miloš Svoboda.

Hranická Arcada však nepomáhá jenom dětem. „Z devadesáti procent jsou to děti, ale máme i klientelu, která se skládá z dospělých pacientů, jsou to třeba případy po cévní mozkové příhodě nebo po úrazech,“ upřesnila ergoterapeutka Arcada Hranice Tereza Holcová.

Osud mu změnil život

Ředitel a zakladatel hranického centra Miloš Svoboda má s péčí o postižené děti vlastní zkušenost, sám se stará o syna v těžkém stavu už šestnáct let.

„Dítě samo o sobě je dar, pokud vše vyjde. Před sedmnácti lety jsme si tehdy ještě s manželkou řekli, že se máme dobře a že bysme mohli někomu pomoci. Rozhodli jsme se, že si vezmeme z dětského domova dítě do pěstounské péče. Bylo to na Mikuláše, kdy jsme si vzali 2,5letého Davídka,“ zavzpomínal.

Bylo to ovšem osudové, rok na to se malý David topil v bazénu. Život mu zachránili, ale zůstal ve velmi těžkém stavu. „Tehdy jsem se ptal, proč??? Říkal jsem si, že je to nějaká výzva osudu a potom jsem pochopil, že vlastně mám změnit život, že to není o materii, o hromadění, ale že život je o něčem jiném,“ konstatoval Miloš Svoboda.

Světové metody v Hranicích

Začal se věnovat dětem jako Davídek. Buď neměly to štěstí a osud jim změnil život, nebo se narodily s nějakým hendikepem.

„Postupně jsem zjišťoval, že tady v České republice není pro ně následná péče tak kvalitní, jak jsem si myslel. V zahraničí jsem navštívil jedno zařízení, kde mě zaujaly některé metody. Jeden z těch nejšpičkovějších konceptů, který v hranickém centru využíváme, je TheraSuit Method. Je to metoda z Ameriky vycházející z oblečkového systému, který vymysleli ruští lékaři pro kosmonauty. Využívá výhody terspie v trakční kleci, systém pružných lan SPIDER a dále využíváme oblečkový koncept Theratogs či program M.A.C. Integrated, což je léčba upravenými frekvencemi vážné hudby, například Beethovenem či Mozartem. Na tom spolupracujeme s jednou americkou společností a jsme jediní v Evropě, kdo tento systém používá. Má to velký vliv na poruchy autistického spektra, ADHD i ADD,“ vysvětlil Miloš Svoboda.

Díky jeho velkému odhodlání vznikají stále nová ambulantní centra po celé republice. „Moje vize byla, aby děti s neurologickým postižením měly možnost využívat neurorehabilitace co nejblíže k domovu. Rodiče si nemohou dovolit utrácet velké peníze za několikaměsíční pobyty či daleké cesty. Snažím se podporovat vznik center od Plzně, Liberce, Prahy až po Košice, Prešov. A dneska je to už také Maďarsko, Portugalsko nebo Anglie,“ vyjmenoval s nadšením Miloš Svoboda, který vede rovněž pobočku Arcada v Ostravě.

Skvělé výsledky v léčbě

Arcada Hranice disponuje jedinečným vybavením a terapeuty vyškolenými v nejmodernějších neurorehabilitačních metodách. Je mezinárodním neurorehabilitačním centrem, využívajícím světové koncepty pro celé spektrum klientů s neurologickým onemocněním.

„Skvělé výsledky máme v léčbě neurologických onemocnění vzniklých v důsledku dětské mozkové obrny, nervosvalových onemocnění, cévní mozkové příhody, traumatického poškození mozku a podobně,“ zdůraznil ředitel a zakladatel Arcady Hranice Miloš Svoboda. Už dvanáct let zastupuje a s týmem kolegů školí některé světové metody pro jiná centra z Čech, Slovenska, ale i z celé Evropy a na kurzy k nim jezdí terapeuté z Kuvajtu a dalších zemí světa.