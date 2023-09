Příliš vzdálená je pro ně i zastávka autobusu, která se kvůli stavbě přemístila o několik desítek metrů dál. Stavbaři ale ujišťují, že práce dokončí v plánovaném termínu, který je 17. září.

„Je to pro nás zatěžující z toho důvodu, že stavba běží na několika místech. Hlavně pro nás, co chodíme s hůlkami, je složité obcházet celé staveniště, abychom se dostali do Hrušky. Podle mě si vzali moc velké sousto a táhne se to. Vadí mi taky, že autobus zastavuje až u Barumky a ne tam, kde dříve,“ posteskla si důchodkyně Eva Zobaníková, která bydlí v jednom z domů na Jižní čtvrti.

Kvůli hluku už rezignovaly na návštěvu oblíbeného hřiště na Jižní čtvrti některé maminky s dětmi, které sem byly zvyklé chodit.

VIDEO: Další obchoďák v Přerově na obzoru. Vyroste u Kazeta

„Místo pohody a klidu se tu díváme na bagr, takže raději chodíme na hřiště přes cestu, které je blíže k restauraci Na Jižní. Nejhorší je, že stavba hned tak neskončí, protože se mají přesunout sem za obchod, k nám do ulice,“ poznamenala maminka dvou malých dětí.