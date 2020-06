Ani v letošním roce nevynechali na Základní škole U Tenisu v Přerově dlouholetou tradici, na kterou se děti každý rok těší. Žáci všech tříd vytvořili na chodbách školy špalír, kterým za bouřlivého potlesku procházeli deváťáci. Loučení se spolužáky i učiteli provázely emoce.

„Je to jejich poslední společný den v naší škole a nechtěli jsme je o tuto slavnostní chvíli připravit. Ministerstvo nám rozloučení nakonec povolilo a přistoupili jsme na variantu s rouškami. Deváťáci o to sami žádali a moc je mrzelo, že se nebudou moci rozloučit s ostatními, když takto tleskali osm let předtím svým spolužákům,“ popsal ředitel Základní školy U Tenisu Michal Pospíšil.