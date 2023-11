VIDEOPOZVÁNKA/ Dcera známého zpěváka Pavla Nováka Eliška, která po svém otci převzala štafetu koncertů pro děti i dospělé, chystá letos hned tři vánočně laděná vystoupení v Přerově. Tradiční koncert na Štědrý den, na který loni dorazily tisíce lidí, se uskuteční i letos u Galerie Přerov.

Eliška Nováková, pozvánka na koncert | Video: Petra Poláková - Uvírová

„Minulý rok, kdy byla bolest ze ztráty táty ještě příliš živá, jsem byla spíše vedle pódia nebo za ním. Věřím, že teď už to bude jiné. Doufám, že lidé zase přijdou, protože loni jich dorazila spousta a moc si toho vážím. Udělalo mi to obrovskou radost,“ říká Eliška Nováková.

V ulicích už se objevila vánoční výzdoba, neklamné znamení blížících se svátků. S nimi je v Přerově spojený i tradiční koncert na Štědrý den - dříve v režii Pavla Nováka staršího a mladšího, teď pod vaší taktovkou. Jak probíhají přípravy?

Pilně cvičíme a chystáme se i s kapelou Black Rose a Tomášem Hambálkem na koncert, který bude příjemným završením celého roku. Ten byl nabitý koncerty a vystoupeními pro děti i dospělé - jsem moc ráda, že se nám podařilo navázat na odkaz táty a pokračovat v jeho práci.

Už 25. listopadu vystoupíme na rozsvěcení vánočního stromu v Tovačově a bude to takový start celého adventního období, takže jsem z toho lehce nervózní. Čtvrtého prosince večer si konečně zahrajeme na náměstí v Přerově (úsměv), kde se představíme v plné sestavě i s kapelou Black Rose.

Posluchači se mohou těšit na vánočně laděné písničky mého táty, ale užijí si i ty vzpomínkové na dědu. Bude to zároveň ochutnávka koncertu na Štědrý den, jehož začátek je v 10 hodin. Chystáme i akustický koncert v Galerii Přerov, kde nás mohou lidé vidět 16. prosince v 16 hodin.

Jste méně nervózní než loni, kdy se koncert na Štědrý den konal ve značně emotivní a zjitřené atmosféře?

Tento rok jsme hodně vystupovali, takže se to z mého pohledu zlepšuje. Nejsem žádný profík, ale kus práce už je za námi vidět. Letos budu zpívat více písniček a posluchači se mohou těšit i na duety, které jsme zpívali s tátou, a pak skladby, které dosud nikde nezazněly.

Na Štědrý den chystáme i jedno překvapení, které ale zatím nechci prozrazovat. Lidé si užijí dvouhodinový koncert s vánočními koledami, ale i vzpomínkovými písničkami na Pavla Nováka. Zazní také skladby z tátova vánočního alba, které mám moc ráda a je pro mě srdcovou záležitostí.

Smyslem je jako každý rok hlavně to, aby se lidé dopoledne sešli, pozdravili se se svými přáteli a blízkými a popřáli si krásné Vánoce. Doufám, že si i letos koncert užijí, protože je to 24. ročník, což je pro mě neskutečné číslo. I mně bude totiž letos čtyřiadvacet. Chybět nebude ani vypouštění balonků do nebe těm, kteří nás opustili - v jeden moment si tak všichni zavzpomínají na své blízké, kteří už tu s námi nejsou. Je to vždy silný okamžik a pro mě teď bude ještě desetkrát tolik….

Už víte, jaký bude letos Štědrý den u Nováků?

Stoprocentně vím jen to, že to budou zase šílené nervy, protože kromě koncertu na Štědrý den v Přerově hrajeme večer i v Bohumíně, kam každý rok jezdil i táta. V Bohumíně se lidé na Štědrý den scházejí vždy večer, takže jsem moc zvědavá na tu atmosféru. Pro mě osobně to bude premiéra, protože tam jezdil táta vždycky sám.

Na Štědrý den jsme si vždy společně užili atmosféru koncertu tady v Přerově, odpoledne povečeřeli, rozbalili si dárky. Táta pak jel hrát do Bohumína a my se s mamkou dívaly na pohádky.

Jen doufám, že ten nápor moje hlasivky vydrží, protože minulý rok jsem o hlas přišla a musela chodit na obstřiky. Hrát budeme totiž od začátku prosince až do konce roku, protože máme vzpomínkové koncerty, vystupujeme i po školách, takže musím po vzoru táty přejít na režim zázvorových čajů s medem a vincentek (smích).

Dobrou zprávou je určitě i to, že vám bude více nablízku bratr Filip, který teď nastoupil jako hráč do Sigmy Olomouc a žije poblíž.

Už loni jsme společně slavili Silvestra v Olomouci, což bylo moc fajn. Na Vánoce by mohl být tady, takže by mě mohl vidět i zpívat na Štědrý den.

Těch důvodů k radosti je teď ale více, protože bratr čeká rodinu. Jsme tedy rádi, že budou blíže a malinkého nebo malinkou tak uvidíme častěji. Je to pro nás velké štěstí, nový život. Hlavní je, aby bylo všechno v pořádku a je jedno, jestli to bude kluk nebo holka. Moc se na miminko těšíme, protože já budu konečně teta (úsměv), maminka zase babička.

Už se vám podařilo překlenout těžké období po smrti táty?

Jak se říká, čas léčí, ale pořád to hodně bolí. Když poslouchám tátovy písničky, abych se je naučila, je to pro mě těžké. Ráda slyším tátův hlas, protože mě to uklidňuje a je to, jako kdyby byl tady se mnou.

Někdy se ale u poslechu písniček rozbrečím, takže je to pořád těžké. Teď bylo těch vzpomínek více - táta by v říjnu oslavil narozeniny, byly Dušičky, za pár týdnů jsou Vánoce. Člověk si to teď více připomíná.

Jaké projekty chystáte v příštím roce?

Chtěli bychom pokračovat v tradici výchovných koncertů, které založil děda a jezdil s nimi i táta po školách, kinech a kulturních domech. Rádi bychom navázali na ty staré spolupráce a po pauze, kterou si vynutil covid, se vrátili k těmto akcím pro děti.

Zatím jezdíme se zábavnou školkou, ale koncept výchovných koncertů, které jsou opravdu moc pěkné, bychom chtěli znovu oživit. Přerovské děti se mohou 20. ledna těšit také na tradiční karneval v Městském domě, který měl v posledních letech přestávku.

Kalendář na příští rok se úspěšně plní a už teď je těch vystoupení opravdu hodně. Pro mě osobně bude tento rok dost náročný, protože budu psát diplomovou práci a uzavírat studium na vysoké škole. Po skončení školy mám v plánu se akcím a koncertům pro děti i dospělé věnovat naplno.