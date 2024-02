Těžkou stavební techniku mohou v těchto dnech pozorovat lidé, kteří procházejí Jateční ulicí kolem dvorního traktu bývalého Emosu na Masarykově náměstí v Přerově. Proměna „ostudy“ centra města na nové sídlo magistrátu se naplno rozběhla a stavebníci se pohybují ve všech patrech budovy. Demoliční práce potrvají do poloviny roku.

Rekonstrukce budovy bývalého Emosu, Přerov | Video: Deník/Petra Poláková - Uvírová

Největší stavební ruch je ve dvorním traktu, kde se pohybují bagry a nákladní auta odsud odvážejí suť. „Po zahájení prací v lednu bylo vybudováno zázemí pro stavbu a celý objekt se postupně vyklízí,“ popsala Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu, která je za město koordinátorkou stavby.

Stavebníci se podle ní pohybují ve všech patrech budovy. „V nejvyšším patře objektu už jsou vybourány vnitřní konstrukce a zdemolován byl také přístavek ve dvorním traktu. Nákladní auta odvážejí suť a nemáme signály, že by doprava neúměrně zatěžovala okolí a přilehlou Jateční ulici,“ řekla.

Útočník poblíž školy Trávník pořezal nožem 17letého mladíka

Firma se snaží postupovat co nejšetrněji tak, aby se nezvýšila prašnost v centru města. „Při manipulaci s vybouraným materiálem se proto kvůli omezení prašnosti provádí zkrápění vodou,“ doplnila Pinkasová.

Do poloviny roku mají být odstraněny všechny konstrukce a bourací práce ukončeny. „Snažíme se, aby na náměstí nemusela najet žádná technika, nicméně pokud to bude nutné, tak to samozřejmě bude realizováno včetně potřebných povolení,“ podotkla.

Na stavbě se aktuálně pohybuje asi patnáct pracovníků demoliční firmy. „Zatím běží všechno podle projektu a tak, jak jsme si naplánovali. Odstraňujeme přístavek, z objektu se vyklízejí koberce, podhledy, stávající instalace. V šestém patře máme vybourané svislé konstrukce, příčky a postupně to tak shora odlehčujeme. Přístavek odstraňujeme kombinací strojního a ručního bourání, uvnitř budovy to jde vesměs ručně. V posledním patře bouráme zdivo a betonové podlahy strojně a s pomocí malých bagrů. Používají se úzkoprofilové stroje, abychom se tam dokázali pohybovat,“ přiblížil Jiří Lašák, projektový manažer, který má náročnou akci na starosti.

Jarní prázdniny v keltském duchu? Muzeum zve na tvořivé dílny

Na stavbu rozlehlého objektu, který byl zbudován v roce 1968 jako sídlo Okresního stavebního podniku, byly použity nejrůznější materiály. „Skelet tvoří ocelová konstrukce vylitá betonem, fasáda je hliníková se sklem, dalšími materiály jsou cihla, dlažba, dřevo nebo plasty. Celá stavba se musí oholit na nosnou konstrukci, a teprve po demolici se mohou instalovat nové konstrukce, které jsou navržené projektem,“ dodal.

Rekonstrukce administrativní budovy na Masarykově náměstí, která se promění na nové sídlo radnice, je největší investiční akcí města za poslední roky. Náklady činí 359 milionů 508 tisíc korun a stavební ruch potrvá dvaadvacet měsíců. Hotovo má být do konce roku 2025.